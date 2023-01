Jeremy Renner si mostra ai fan con un video dall'ospedale: le condizioni dell'attore Marvel dopo l'incidente

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Quattro giorni dopo il terribile incidente che lo ha coinvolto, Jeremy Renner torna a sorridere in un video condiviso dal letto della terapia intensiva dell’ospedale dove è ricoverato: un filmato registrato per ringraziare i familiari e i fan che lo stanno sostenendo.

Il video di Jeremy Renner dall’ospedale

La star di Hawkeye e volto fisso dell’universo Marvel ieri – mercoledì 4 gennaio 2023 – aveva già condiviso una prima foto in cui aveva dichiarato di essere messo ancora troppo male per scrivere. Nella giornata di domenica, è rimasto schiacciato da uno spazzaneve mentre aiutava un familiare a liberare l’auto.

Le sue condizioni sono state fin da subito ritenute critiche ma stabili ed è stato già sottoposto a intervento. È ancora presto per dire quando si riprenderò ma nel frattempo si gode la vicinanza dei suoi familiari.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023

Nel filmato, riferisce che quella che inizialmente era “una giornata non molto bella in terapia intensiva” è diventata poi “un fantastico giorno alla spa con mia sorella e mia mamma“. Nel filmato, la sorella gli lava i capelli: “La prima doccia in una settimana. Che schifo!”.

Quali ferite ha riportato la star Marvel

Nel frattempo, continuano a emergere nuovi dettagli sull’incidente quasi costato la vita a Jeremy Renner. La testata americana TMZ ha ottenuto un report dei soccorritori del 911 della Contea di Washoe, in Nevada, e qui sono raccontate le tremende ferite riportate dalla star.

Stando a quanto riportato, l’attore era rimasto completamente schiacciato sotto lo spazzaneve: la parte destra del petto sarebbe collassata e avrebbe riportato forti emorragie alla testa. In precedenza, erano stati riportati anche problemi ad una gamba.

Nei giorni scorsi l’attore è stato operata per risolvere il traume toracico e sistemare le fratture alla gamba. Le sue condizioni restano delicate, ma anche dal video condiviso da Renner sembra che quantomeno il peggio (considerando le ferite) sia stato evitato.

La carriera dell’attore volto di Hawkeye

L’attenzione attorno al caso è alta anche per via della enorme popolarità di Jeremy Renner, attore nato in California nel 1971. Oggi è noto per il ruolo di Hawkeye/Occhio di Falco nell’universo cinematografico Marvel, ma la sua è una carriera lunga e piena di successi.

All’attivo ha due candidature agli Oscar: la prima nel 2010 come miglior attore protagonista per il film The Hurt Locker, dove interpreta un artificiere di stanza in Iraq; la seconda l’anno dopo per The Town, questa volta come Miglior attore non protagonista.

In precedenza si è fatto conoscere anche per Dahmer – Il cannibale di Milwaukee (2002), L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (2007) e 28 settimane dopo (2008). È stato anche il protagonista di The Bourne Legacy di Tony Gilroy nel 2012 e di recente della serie Mayor of Kingstown.