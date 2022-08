Guerra Ucraina-Russia, news di oggi 19 agosto. Colloquio Putin-Macron: "Rischio catastrofe nucleare"

Queste le ultime notizie sulla guerra Ucraina-Russia, aggiornate in tempo reale:

16.30 – Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo francese Emmanuel Macron hanno avuto un colloquio telefonico sulla situazione in Ucraina. Lo ha annunciato il governo di Mosca. Nella nota del Cremlino sulla telefonata, riportata da Reuters, Putin ha affermato che i bombardamenti della centrale nucleare di Zaporizhzhia controllata dai russi nell’Ucraina meridionale, di cui ha incolpato Kiev, hanno provocato il rischio di una “catastrofe su larga scala”.

15:00 – “Situazione molto confusa. E’ prioritario che tutte le attività militari intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia terminino e che una squadra di ispettori ottenga al più presto l’autorizzazione per accedere al complesso”. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in un’intervista rilasciata alla Bbc da Odessa. Guterres ha ammesso che c’è “una lunga strada” da percorrere “per una discussione seria”, dopo che la Russia ha respinto la sua richiesta di creare una zona smilitarizzata intorno alla centrale. Mosca e Kiev si sono accusate a vicenda di bombardare l’impianto, cosa che ha incrementato i timori di una catastrofe. Molteplici richieste di consentire agli ispettori internazionali di entrare nel complesso, che è sotto l’occupazione russa da marzo, non sono riuscite a portare a un accordo.

13:30 – Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres è arrivato nel porto di Odessa, ha riferito un deputato del parlamento ucraino Oleksiy Goncharenko. Ieri Guterres ha preso parte a un incontro trilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Leopoli. “Odessa, porto. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres è arrivato”, ha scritto Goncharenko nel suo canale Telegram poco dopo le 13.30 ora italiana.

13:00 – Secondo l’azienda ucraina per l’energia nucleare Energoatom, le forze russe pianificano una grande operazione sotto falsa bandiera alla centrale di Zaporizhzhia.

Energoatom sostiene che le forze russe hanno portato una troupe televisiva alla centrale per un incontro con gli agenti dell’intelligence russa, poi le truppe russe hanno bombardato il centro di addestramento della centrale elettrica da due posizioni nelle immediate vicinanze. La compagnia ucraina dice di avere appreso che i russi stanno stanno pianificando di interrompere il funzionamento delle unità elettriche nella centrale nucleare “nel prossimo futuro” e di scollegarle dalle linee di comunicazione che forniscono energia al sistema elettrico ucraino. Mosca ha fatto sapere ieri di non escludere lo spegnimento degli impianti di Zaporizhzhia in caso di attacco da parte ucraina. E ha sostenuto che gli ucraini pianificavano per oggi un attacco da attribuire poi alle forze russe.

10:30 – L’intelligence del ministero della Difesa ucraino conferma di avere informazioni sulla preparazione di un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte delle forze armate russe. È quanto riferisce la stampa ucraina. Secondo Kiev, è in corso la preparazione di “una provocazione da parte degli occupanti presso la centrale nucleare il 19 agosto. Al personale autorizzato è stato ordinato di restare a casa, con l’eccezione di un piccolo numero di dipendenti che saranno ammessi nel sito”. Ancora, secondo l’intelligence, il personale dell’azienda atomica russa Rosatom ha in gran parte lasciato il territorio della centrale. “Dato il numero di armi che si trovano attualmente sul territorio della centrale nucleare, oltre ai ripetuti bombardamenti provocatori, c’è un’alta probabilità di un attacco terroristico su larga scala all’impianto nucleare”, ha concluso il ministero della Difesa di Kiev.

10:00 – I Paesi occidentali “non smettono di prepararsi a un conclamato conflitto armato con la Russia“. Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev. Il dirigente di Mosca ha poi ricordato che “il regime di Kiev è salito al potere dopo il colpo di Stato orchestrato dall’Occidente nel 2014”. Secondo Patrushev, ci sono gli Stati Uniti dietro gli attacchi ucraini alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Del rischio di un disastro nucleare provocato da questi attacchi, ha detto ancora il dirigente della Federazione russa, “Washington, Londra e i loro alleati saranno considerati responsabili”.

09:45 – Sono circa 44.700 i soldati russi che sono morti in Ucraina da quando la Russia ha lanciato l’aggressione militare lo scorso 24 febbraio. È quanto si legge nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Difesa di Kiev, secondo il quale solo nelle ultime 24 ore hanno perso la vita circa 400 militari inviati da Mosca. Sono invece 1.899 i carri armati distrutti nel conflitto e 1.016 i sistemi di artiglieria.

08:15 – Restano alte le tensioni nella penisola della Crimea, dove quattro esplosioni si sono verificate nella base aerea a Belbek a nord di Sebastianopoli. Lo ha reso noto il governatore filo-russo di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev, spiegando che “non ci sono danni. Nessuno è rimasto ferito”. Le difese aeree sono state attivate anche vicino a Kerch, la città all’estremità della Crimea che si trova su una rotta di rifornimento strategicamente vitale e che molti in Ucraina vorrebbero distrutta. I media locali hanno detto che un drone ucraino è stato abbattuto.

07:50 – Nuovo attacco russo su Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, dove secondo il sindaco Ihor Terekhov questa mattina attorno alle 5.44 sono stati colpiti i distretti di Kyivskyi, Osnovyanskyi e Nemyshlianskyi. Danneggiato un edificio residenziale, mentre un secondo ha preso fuoco. Si temono vittime.

05:00 – Gli Stati Uniti sulla questione legata alla centrale nucleare di Zaporizhzhia “non disdegnano le menzogne nei tentativi sfrenati di denigrare la Russia”: lo afferma l’ambasciata russa a Washington secondo quanto riporta l’agenzia Tass. Per i diplomatici russi, “sotto la retorica elogiativa di Washington, il regime di Kiev continua a colpire sistematicamente” la centrale di Zaporizhzhia “con razzi, e utilizzando veicoli aerei senza pilota”. L’obiettivo “è creare una zona di esclusione fino a 30 km e accusare la Russia di terrorismo nucleare”, ha affermato l’ambasciata russa. “Mettere a tacere questi fatti è inaccettabile e incoraggia solo l’impunità di Kiev”, ha sottolineato ancora l’ambasciata russa. “Avvertiamo che tale retorica irresponsabile degli Stati Uniti – conclude il comunicato – sta spingendo le forze armate ucraine ad attuare piani criminali che potrebbero portare a conseguenze con cui l’Europa dovrà far fronte per molti decenni”. La presa di posizione dell’ambasciata russa arriva dopo che il dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva accusato Mosca di “disprezzare la sicurezza nucleare”.

04:45 – Nella notte i russi hanno nuovamente attaccato la cittadina di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina. Lo ha detto il sindaco Oleksandr Sienkovych, come riferisce Ukrinform. L’allerta per attacco aereo è suonata poco dopo le 4 locali e subito dopo sono state udite forti esplosioni. Mykolaiv è stata oggetto di un attacco anche ieri che ha provocato un morto e due feriti.

03:15 – Gli Stati Uniti sono “a conoscenza di rapporti secondo cui i militari russi hanno maltrattato” il personale della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, condannando “l’incauto disprezzo della Russia per la sicurezza e la nucleare”. Il dipartimento di Stato ha ribadito la necessità che venga garantito al più presto l’accesso alla centrale ai funzionari dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

03:00 – Il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin parteciperanno al vertice del G 20 in Indonesia. Lo ha annunciato il presidente indonesiano, Joko Widodo, in un’intervista a Bloomberg. “Xi Jinping verrà. Anche Putin mi ha detto che ci sarà”, ha detto il leader indonesiano. È la prima volta Widodo conferma la presenza dei due presidenti al vertice di novembre. Nei mesi scorsi Joe Biden ha chiesto che la Russia sia cacciata dal G20 in risposta alla sua invasione dell’Ucraina. E diversi funzionari nell’amministrazione americana ha fatto pressioni su Widodo per non invitare Putin al vertice.

Guerra Ucraina-Russia cosa è accaduto ieri 18 agosto 2022

23.53 – Luigi Di Maio a ‘Tg2 Post’: “Oggi faccio un plauso agli ucraini, che hanno raggiunto un accordo sul grano con coloro che stanno bombardando e uccidendo i bambini”. Nel frattempo lungo il confine ucraino è andato in fiamme un deposito di munizioni che ha costretto all’evacuazione di due villaggi russi. Si tratta di Timonovo e Soloti, nella provincia di Belgorod. Non si registrano feriti.

21.08 – Da una nota del governo di Helsinki riportata da ‘Reuters’ e ‘Bloomberg’, la Russia avrebbe violato lo spazio aereo finlandese nei pressi di Porvoo. La sicurezza nazionale ha riconosciuto i MiG-31 russi e ha avviato un’indagine. Nel frattempo, in Italia, Luigi Di Maio afferma al ‘Tg2 Post’: “Le bollette sono quintuplicate. Serve un tetto al prezzo del gas”.

