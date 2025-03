Dubbi sulla morte di Carmine Gallo prima della testimonianza, cos'è accaduto e il risultato dell'autopsia

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

L’autopsia sul corpo di Carmine Gallo, superpoliziotto coinvolto nel caso di Equalize, ha rivelato le cause della sua morte, avvenuta nella mattinata del 9 marzo. Il 66enne sarebbe deceduto per cause naturali: a stroncarlo, un infarto. La Procura di Milano, al fine di chiarire ogni ulteriore dubbio, ha disposto gli esami tossicologici. I risultati, tuttavia, non arriveranno prima di qualche mese.

Autopsia Carmine Gallo: il superpoliziotto è morto per infarto

Non ci sono segni di lesioni o punture sul corpo di Carmine Gallo: il superpoliziotto, deceduto domenica 9 marzo in casa propria, sarebbe morto per case naturali.

L’autopsia ha infatti rivelato che il 66enne, che dal 25 ottobre era agli arresti domiciliari in quanto coinvolto nel caso Equalize, sarebbe morto a causa di un infarto.

Carmine Gallo, uno scatto del 31 ottobre 2024 durante gli interrogatori di garanzia nell’ambito dell’inchiesta sui dossieraggi illegali

Gli esami, in dettaglio, non avrebbero rivelato tracce che potrebbero far pensare a una morte sopraggiunta per altre cause.

La richiesta degli esami tossicologici

Il decesso è infatti sopraggiunto poco prima che Gallo potesse testimoniare sul caso Equalize. La Procura di Milano ha dunque deciso di non lasciare spazio al minimo dubbio: dopo i risultati dell’autopsia, sono stati richiesti anche gli esami tossicologici.

I risultati di questi esami, però, arriveranno solamente tra qualche settimana, mentre la relazione finale del medico legale non sarà redatta prima di un paio di mesi.

I dubbi sulla morte di Carmine Gallo sono stati sollevati in quanto il superpoliziotto aveva iniziato a collaborare alle indagini sulla presunta centrale di spionaggio. Gallo avrebbe recentemente fatto anche nuovi nomi, in aggiunta a quelli già fatti lo scorso autunno dopo l’arresto.

Il sequestro del cellulare del superpoliziotto

A causa del suo ruolo nell’inchiesta, Carmine Gallo si era fatto, ovviamente, diversi nemici. È per questo che la Procura intende chiarire ogni eventuale ombra nella morte del superpoliziotto, e intende farlo andando oltre la sola autopsia.

Il cellulare di Gallo, utilizzato per contattare l’avvocato Antonella Augimeri (suo legale), è stato posto sotto sequestro, insieme a quello della moglie. Sono stati inoltre sequestrati un computer, i resti del cibo nel frigorifero dell’abitazione di Gallo e alcuni farmaci.