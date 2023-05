Grave incidente tra auto a Renazzo, provincia di Ferrara: morta una ragazza di circa 20 anni

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo grave incidente sulle strade italiane: è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 maggio 2023, lungo una strada di Renazzo, in provincia di Ferrara. Ad avere la peggio è stata una giovane ragazza. Nella stessa zona, un anno fa, il dramma di Marco Lelli Ricci.

Schianto tra una Peugeot e una Punto

Stando a quanto riportano le cronache locali, tutto è accaduto attorno alle 16 di oggi pomeriggio all’incrocio tra via Modena e via Renazzo, nella piccola frazione del comune di Cento (comune da circa 35.000 abitanti della provincia di Ferrara).

Qui, per cause ancora in corso di chiarimento, si è verificato un tragico incidente: due auto si sono scontrate frontalmente tra loro all’altezza dell’impresa di movimentazione terra Merighi. Si tratterebbe di una Peugeot e di una Punto.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è avvenuto l’incidente è una frazione di Cento

Ad avere la peggio è stata una ragazza di circa 20 anni la cui identità al momento non è stata riportata. Si tratterebbe dell’unica vittima dello schianto: chi era con lei sulla Punto e il guidatore della Peugeot sono stati portati in ospedale – uno al Maggiore di Bologna in elisoccorso e l’altro in ambulanza a Cento.

La dinamica dell’incidente a Renazzo

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e polizia municipale di Cento, alla quale spetta il compito degli accertamenti su quanto accaduto per strada. Secondo le cronache locali, ci sarebbe già una prima possibile ricostruzione.

A quanto sembra, la Peugeot avrebbe sbandato, finendo poi con lo schiantarsi contro la Punto che procedeva in direzione opposta. Questa, si è vista improvvisamente sulla sua traiettoria l’altra auto che, senza controllo, ha finito poi la sua corsa in un fosso.

Un anno dopo la morte di Marco Lelli Ricci

La zona di Cento è diventata a suo modo tristemente celebre un anno fa per motivi simili. La sera del 3 aprile 2022, in via Nuova a Pilastrello a Cento, l’auto sulla quale viaggiava la 15enne promessa del basket Marco Lelli Ricci è finita fuori strada e nella voragine di un cantiere stradale.

Quando sono arrivati i soccorsi per lui era già troppo tardi. Alcune settimane fa è stato annunciato che per la sua morte ci sono sei indagati: uno è il padre, che secondo gli inquirenti avrebbe violato il limite di velocità su quel tratto.

Coinvolti anche due funzionari della Provincia di Ferrara, proprietaria della strada ed ente appaltante, così come i due responsabili dell’azienda che stava lavorando in questo cantiere. Contro di loro si contestano possibili inosservanze delle norme sulla sicurezza e segnalazione dei lavori.