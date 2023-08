Grave incidente sul lavoro a Pistoia: 46enne cade dal tetto del capannone, fratture multiple

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo grave episodio di incidente sul lavoro: è accaduto a Pistoia e per il momento non si tratta di una tragedia mortale, ma un operaio è in gravi condizioni dopo l’accaduto.

Caduto dal tetto di un capannone

Stando a quanto riportato dal quotidiano locale La Nazione, tutto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 agosto 2023, nei pressi della città toscana.

Un operaio di 46 anni stava lavorando sul tetto di un capannone quando è caduto di sotto: un volo di circa cinque metri dal quale ha riportato numerose ferite.

Sono già oltre 250 i morti sul lavoro in Italia nel 2023

Sul posto sono arrivati sanitari del 118 e per l’operaio è stato predisposto subito un trasporto d’urgenza al pronto soccorso più vicino.

Fratture multiple per il 46enne ferito a Pistoia

La stessa fonte locale, riporta che dopo l’accaduto e l’arrivo dei soccorsi il 46enne, la cui identità al momento non è stata diffusa, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Qui, i medici avrebbero riscontrato fratture multiple alle gambe e al bacino, risultato dalla gravissima caduta dal tetto del capannone. I motivi dell’incidente, viene riferito, sono ancora da appurare.

Il 2023 si sta rivelando un anno particolarmente tragico per quanto riguarda i morti sul lavoro nel nostro Paese. Nel primo quadrimestre, secondo i dati INAIL, sono deceduti 264 lavoratori mentre svolgevano le loro mansioni.

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia

Quanto accaduto a Pistoia oggi non è certamente novità nel mondo del lavoro italiano, piagato da morti bianche e numerosi altri incidenti. Due giorni fa un uomo di 48 anni è scivolato ed è rimasto incastrato con un arto nella mietitrebbia che stava utilizzando. È accaduto a Pieve Salutare, in provincia di Forlì, e l’uomo è finito in ospedale in condizioni gravissime.

Peggio è andata invece a Santa Croce sull’Arno, dove un operaio è morto e un collega è stato ferito dopo essere caduti nella vasca del depuratore mentre stavano facendo manutenzione. Inoltre, tiene ancora banco la vicenda dell’imprenditore di 75 anni morto nella sua azienda agricola a Romano di Lombardia, travolto dal crollo delle forme di formaggio.

La vittima si chiamava Giacomo Chiapparini ed rimasto schiacciato nell’incidente. I figli, nei giorni successivi, hanno condiviso una toccante lettera nella quale, pur ammettendo che l’uomo non è stato attento e affettuoso come altri padri, “Ci hai forgiato alla vita, ai fatti pesanti della vita, e ne abbiamo avuti davvero tanti”.