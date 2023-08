Crollano gli scaffali di Grana Padano a Romano di Lombardia (Bergamo), travolto il titolare dell'azienda

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Drammatico incidente in un’azienda agricola bergamasca. Cedono le scaffalature, facendo crollare circa 25 mila forme di Grana Padano. All’interno del capannone a Romano di Lombardia stava lavorando il titolare dell’azienda, che è rimasto schiacciato sotto i pesanti formaggi: è stato ritrovato morto dopo una notte di ricerche da parte dei vigili del fuoco.

Incidente nell’azienda agricola a Romano di Lombardia

L’incidente è avvenuto nella serata di domenica 6 agosto a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, all’interno di una azienda agricola in via Graffignana, specializzata nella produzione di Grana Padano.

La tragedia si è consumata verso le 21 all’interno del magazzino per la stagionatura, dove sono conservate le pesanti forme di formaggio.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo

Il crollo delle forme di formaggio

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, per cause ancora da accertare avrebbe ceduto una scaffalatura, portando al crollo di tutte le altre in un micidiale effetto domino.

In quel momento era presente nel magazzino il titolare del caseificio, Giacomo Chiapparini, 75 anni, che stava lavorando su un macchinario per lo spostamento delle forme. L’uomo è stato travolto dal crollo, che non gli ha lasciato scampo.

Morto il titolare dell’azienda

Immediato l’allarme, lanciato da un dipendente che ha sentito il fragore del crollo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre da Bergamo, Treviglio, Romano e Dalmine, che hanno lavorato per tutta la notte alla ricerca dell’imprenditore.

Purtroppo le flebili speranze di trovarlo ancora vivo si sono spente nella mattinata di lunedì 7 agosto: il corpo privo di vita dell’uomo, sepolto sotto le forme di formaggio, è stato individuato e recuperato poco prima delle 9.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Treviglio e i tecnici dell’Ats, sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e le cause del crollo.