Operaio morto sul lavoro a Montagano travolto da una pala meccanica in una discarica vicino Campobasso

Un’altra tragedia sul lavoro in Italia: nella mattinata di lunedì 31 luglio un operaio è morto travolto da un mezzo meccanico nell’impianto di smaltimento rifiuti di Montagano, nella provincia di Campobasso, che ogni giorno accoglie i rifiuti provenienti da tutta la regione.

La dinamica dell’incidente

L’uomo, stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘ANSA’, è stato schiacciato poco prima delle 10 del mattino di lunedì 31 luglio da un mezzo meccanico guidato da un altro operaio che stava facendo manovra.

L’uomo alla guida del mezzo meccanico (si tratterebbe di una pala meccanica che, in quel momento, stava procedendo in retromarcia), non si sarebbe accorto della presenza dell’operaio, che è stato così travolto. L’attività dell’impianto è stata sospesa e tutti i mezzi in arrivo sono stati bloccati all’ingresso.

Chi è la vittima

La vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto nell’impianto di smaltimento rifiuti di Montagano (in provincia di Campobasso) nella mattinata di lunedì 31 luglio è un operaio pugliese di 51 anni.

Le indagini

La Procura di Campobasso ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto per chiarire le cause. L’ipotesi di reato per la quale si procede è l’omicidio colposo.

L’area in cui è avvenuta la tragedia è stata messa sotto sequestro e i carabinieri hanno a lungo effettuato rilievi e accertamenti anche ascoltando le persone che si trovavano nell’impianto al momento dell’incidente.

Palazzina crollata a Matera: operai erano in pausa pranzo

Un’altra tragedia è stata sfiorata, sempre nella mattinata di lunedì 31 luglio, a Matera: qui è crollata una palazzina di due piani in ristrutturazione. Fortunatamente, gli operai che stavano lavorando alla ristrutturazione dell’edificio erano in quel momento in pausa pranzo. Il crollo è avvenuto in via Beccaria, nella zona centrale della città di Matera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Sono stati avviati gli accertamenti per stabilire se nella palazzina ci fossero altre persone ma, al momento, non risultano né feriti né dispersi.