Grave incidente stradale per il calciatore Sofian Kiyine: l'auto si ribalta e finisce in una palestra

Il calciatore Sofian Kiyine è rimasto vittima di un grave incidente stradale a Flemalle, in Belgio. Il centrocampista marocchino, di 25 anni, che in passato ha giocato anche in Serie A con Chievo, Lazio e Venezia, milita attualmente nel Leuven.

L’incidente stradale di Sofian Kiyine in Belgio

Secondo le prime ricostruzioni sull’incidente stradale che ha visto protagonista Sofian Kiyine, riportate da ‘SkyTg24’, nella serata di giovedì 30 marzo il giocatore stava viaggiando a velocità sostenuta con la sua automobile quando avrebbe urtato una rotatoria nei pressi del palazzetto dello sport Louis Melin, situato all’ingresso della città di Flemalle.

In un’immagine ricavata dal video di una telecamera di sicurezza, si vede l’automobile di Sofian Kiyine perdere il controllo dell’automobile, sbalzata a cinque metri d’altezza. Il veicolo ha poi sfondato la vetrata del palazzetto dello sport adiacente alla rotatoria.

Fonte foto: ANSA Sofian Kiyine, con la maglia del Venezia.

Nessun’altra persona coinvolta nell’incidente oltre a Kiyine

A bordo dell’automobile protagonista del grave incidente stradale c’era solo Sofian Kiyine e, miracolosamente, non sono rimaste coinvolte altre persone: stando a quanto riferito dl portale ‘hln.be’, al momento dello schianto nel palazzetto dello sport non erano più presenti dei bambini che avevano terminato da pochi minuti l’allenamento e si erano diretti negli spogliatoi.

Come sta Sofian Kiyine dopo l’incidente stradale

La società belga Leuven ha diffuso una nota sull’incidente stradale che ha visto protagonista il calciatore Sofian Kiyine: “Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente, nell’incidente stradale non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone”.

Il comunicato del club prosegue così: “La società attende maggiore chiarezza sulle circostanze esatte di come è avvenuto l’incidente stradale, prima di rispondere ulteriormente. Auguriamo a Sofian una pronta guarigione”.

Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport24’, Sofian Kiyine non ha mai perso i sensi ed è stato trasportato all’ospedale di Liegi, dove è attualmente ricoverato. Avrebbe riportato fratture multiple.

Chi è Sofian Kiyine

Centrocampista classe 1997, Sofian Kiyine è nato il Belgio ma ha rappresentato il Marocco dall’Under 20 all’Under 23.

Il calciatore è approdato al Chievo nel 2015, dallo Standard Liegi. Inizialmente aggregato alla Primavera, ha debuttato in prima squadra nella stagione successiva. Nella stagione 2017/2018 si è trasferito in prestito alla Salernitana in Serie B. Dopo il ritorno la Chievo nella stagione 2018/2019, in estate Kiyine è stato acquistato dalla Lazio, che lo ha girato subito in prestito ancora alla Salernitana. Nel 2020/2021 il centrocampista ha contribuito al ritorno del club campano in Serie A. L’ultima squadra italiana di Kiyine, prima del ritorno in Belgio, è stato il Venezia, nella stagione 2021/2022. Con la Lazio, Kiyine non ha mai disputato partite ufficiali ma ha preso parte agli impegni pre-campionato estivi.