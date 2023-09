Giornalista molestata in diretta tv da un passante a Madrid: l'uomo è stato arrestato dalla polizia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

La polizia spagnola ha arrestato un uomo a Madrid con l’accusa di aver aggredito sessualmente una giornalista impegnata in una diretta tv. I fatti sono avvenuti mentre la reporter, Isa Balado, stava parlando in strada, in collegamento con lo studio televisivo. Dallo studio hanno chiamato la polizia, che ha identificato e arrestato l’uomo.

Giornalista molestata da un passante in Spagna

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 12 settembre in una via del centro di Madrid, in Spagna. La vittima delle molestie è la giornalista Isabel Balado.

Il fatto è avvenuto mentre la donna era in collegamento in diretta per il programma televisivo En boca de todos, del canale spagnolo Cuatro, impegnata nel dare la notizia di una aggressione e un furto in un negozio.

Il passante le tocca il sedere

Come si vede nei video della trasmissione, diffusi sui social, la giornalista è stata molestata da un passante, che come si è scoperto poi è un uomo di 25 anni di nazionalità romena.

Le immagini mostrano chiaramente che mentre la donna stava parlando al microfono in diretta tv, il giovane si è avvicinato alle sue spalle e le ha toccato il sedere, chiedendole per quale canale televisivo lavorasse.

Cosa è successo

Quando la giornalista, dopo averlo spinto via, ha cercato di continuare il suo racconto, il suo collega dallo studio l’ha interrotta per chiederle cosa fosse successo: “Scusa se ti interrompo, Isa, ma ti ha appena toccato il sedere?”.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: “¿De verdad me tienes que tocar el culo?”

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: “¡Pásame a este tío tonto!” pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

La donna, visibilmente a disagio, ha risposto di sì, ed ha poi detto che il giovane ha continuato a importunare altre donne in quella strada.

“Per quanto ancora vuoi chiedermi per quale trasmissione sto lavorando? Dovevi davvero toccarmi il sedere? Sto facendo un intervento in diretta, sto lavorando“. Così Balado si è poi rivolta al giovane.

“Ti ho toccato il sedere? Scusami, non volevo toccarti“, ha risposto l’uomo, che ha poi dato una carezza sulla testa della giornalista e si è allontanato.

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

Arrestato il 25enne

“Stai facendo il tuo lavoro come hai sempre fatto e arriva uno scemo che ti tocca il sedere senza alcun diritto. Onestamente la cosa mi fa infuriare”, ha commentato il presentatore del programma tv.

Dallo studio televisivo hanno poi allertato la polizia, che poco dopo ha comunicato di aver rintracciato e fermato il giovane per aggressione sessuale, diffondendo le immagini dell’arresto.