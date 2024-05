Giorgia Meloni sul caso Liguria e su Toti: "Aspettiamo le sue risposte, ha governato molto bene"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

“Aspettiamo le sue risposte”. Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha commentato la posizione del governatore della Liguria Giovanni Toti nell’inchiesta che lo vede coinvolto per corruzione.

Giorgia Meloni su Toti e l’inchiesta in Liguria

La presidente del consiglio Giorgia Meloni ha commentato all’evento Il Giorno de La Verità quanto sta accadendo al cofondatore di Noi Moderati, alleato della maggioranza e governatore della Liguria Giovanni Toti, coinvolto in una grossa indagine per corruzione:

“Toti ha detto che avrebbe letto le carte e avrebbe dato le risposte. Aspettare quelle risposte e valutare penso sia il minimo indispensabile per un uomo che ha governato molto bene quella Regione” ha esordito la premier.

“Non ho avuto tempo e possibilità di approfondire più di tanto, aspettare le risposte di Toti credo che sia il minimo sindacale di rispetto. E non ho altro da aggiungere” ha poi concluso Meloni.

Meloni sulla riforma della giustizia

Tra le varie domande a cui ha risposto la presidente del consiglio durante il suo intervento, una riguardava al riforma della giustizia che il suo governo sta portando avanti:

“La riforma della giustizia serve a questa nazione, non perché ci smontano il decreto Cutro, ma perché tutti siamo d’accordo che la giustizia non funziona in Italia: bisogna avere il coraggio di intervenire come su tutte questioni che rallentano investimenti e sviluppo” ha detto Meloni.

Uno dei passaggi più criticati della riforma è la separazione delle carriere dei magistrati: “Penso che nei prossimi giorni arriverà in Consiglio dei ministri anche la riforma della giustizia” ha poi commentato la premier.

Gli ultimi sviluppi sul caso corruzione in Liguria

In Liguria diversi personaggi di spicco del mondo della politica e dell’imprenditoria, legati spesso al porto di Genova, sono rimasti coinvolti in un’inchiesta per corruzione.

Oltre al governatore della regione Giovanni Toti, agli arresti domiciliari, i principali indagati sono Aldo e Roberto Spinelli, padre e figlio, imprenditori ed ex proprietari delle squadre di calcio di Genoa e Livorno.

La procura ha anche aperto un filone parallelo a quello principale, per indagare sulla possibilità che tra le forze dell’ordine qualcuno avvisasse gli interessati del proseguimento delle indagini.