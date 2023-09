Giorgia Meloni e il selfie di gruppo coi parlamentari di Fratelli d'Italia post cena: c'è un'assenza pesante

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Rivedersi per poi ripartire, con tanto di selfie di gruppo dopo la cena. Parlamentari e ministri di Fratelli d’Italia, chiamati a raccolta dalla leader Giorgia Meloni, si sono ritrovati a Palazzo Brancaccio, a Roma. Da Ignazio La Russa a Daniela Santanchè, passando per Carlo Nordio e Guido Crosetto. Al gran completo, o quasi: non è passata inosservata l’assenza di Francesco Lollobrigida, che della premier è anche il cognato.

Il menù della cena

Il Corriere della Sera ha pubblicato la foto del menù:

calamarata di Gragnano con pomodoro di Pachino, burrata e pistacchi di Raffadali;

guancia di manzo;

fassona piemontese brasata con verdure di stagione;

insalata di cavolo viola;

tiramisù.

Fonte foto: ANSA Anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla cena di Fratelli d’Italia

Il selfie di gruppo: “Mi mancate”

L’Ansa invece ha dato alcuni dettagli sulla cena.

La premier non avrebbe tenuto un discorso specifico, ma avrebbe invece parlato coi singoli parlamentari.

Presenti ministri e sottosegretari all’evento di partito cui si è unito, sul finale, anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

È stata “una serata conviviale, per ritrovarsi” gli unici commenti dei parlamentari che alla spicciolata hanno lasciato palazzo Brancaccio, location di eventi nel cuore di Roma (teatro, per esempio, del finto matrimonio dei Maneskin per il lancio dell’album Rush).

“Mi mancate”: la premier avrebbe salutato così, secondo quanto apprende Adnkronos, la truppa di parlamentari a fine cena.

L’assenza di Francesco Lollobrigida

Non è passata inosservata l’assenza di Francesco Lollobrigida, cognato di Giorgia Meloni e alla guida del dicastero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Assenza comunque giustificata: il ministro era a Cordoba, in Spagna, per la riunione informale del Consiglio Ue Agricoltura.