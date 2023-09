Maurizio Crozza imita Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni: "Puoi nascere donna, ma te la sei cercata"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Il trailer della nuova stagione di Fratelli di Crozza vede l’imitatore alle prese con Andrea Giambruno, il compagno della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Lo show di Maurizio Crozza tornerà in onda il 22 settembre su Nove, mentre il trailer punta all’imitazione dell’attualissima polemica sulle parole del giornalista riguardo lo stupro di Palermo.

L’imitazione di Giambruno

Maurizio Crozza presenta i nuovi personaggi dello show Fratelli di Crozza. Tra questi c’è anche Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni e giornalista di Mediaset. Nel trailer dello show, della durata di circa un minuto, Crozza interpreta i panni de “il fidanzato”, ovvero Andrea Giambruno. Si trova così a rispondere, con diverse battute, alle polemiche sulla frase che è stata additata come di victim blaming (colpevolizzazione della vittima) nel caso dello stupro di gruppo di Palermo.

“Ecco se poi esci con una scollatura, i capelli mossi, il tacco a spillo – imita Crozza – potresti incontrare non solo il lupo, magari trovi l’orso, la tigre, tutto il libro della giungla”. Crozza continua: “Hai tutto il diritto di nascere donna, però te la sei cercata”.

Fonte foto: ANSA Maurizio Crozza e Maria De Filippi sul palco di Sanremo nel 2017

La frase della polemica

L’imitazione di Crozza è attuale per due punti toccati: uno fa riferimento alla frase di Giambruno in merito allo stupro di Palermo, l’altro punto toccato è l’uccisione dell’orsa Amarena. Nell’ultimi giorni di agosto infatti il compagno di Giorgia Meloni, nella trasmissione Diario del giorno, ha affrontato il caso della violenza sessuale di Palermo e commentato il fatto dicendo che “se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche […] il lupo”.

Un attacco simile a quello di Crozza arriva anche nella giornata di ieri da parte di Benedetta Scuderi di Europa verde. Ospite da Giambruno risponde alla domanda sulla legittima difesa dell’uomo che ha sparato all’osa (ora minacciato di morte per il gesto) con una battuta: “Potremmo dire che è responsabilità dell’orsa, perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore, o il lupo, e quindi queste cose non sarebbero successe…”

Torna “Fratelli di Crozza”

Da venerdì 22 settembre su canale Nove, e in streaming su Discovery+, torna Fratelli di Crozza, lo show con protagoniste le imitazioni di Maurizio Crozza.

Nella nuova stagione l’imitatore satirico vestirà i panni di diversi personaggi, alcuni controversi, altri di attualità. Tra questi anche il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno.