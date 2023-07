Furgone sui tavolini esterni di un bar a Cagliari: 15 persone ferite, forse un guasto al freno a mano

Paura nel centro storico di Cagliari, dove un furgone ha travolto i tavolini di un affollato locale. Ci sono numerosi feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale. Il veicolo, che era stato posteggiato, era privo di freno a mano.

Furgone sui tavolini di un bar a Cagliari

Il fatto è avvenuto attorno alle 14:30 di lunedì 3 luglio. L’esterno del bar situato in corso Vittorio Emanuele era gremito di clienti.

La via è in leggera pendenza e il furgoncino, posteggiato senza nessuno all’interno all’altezza del civico 14, ha cominciato a muoversi da solo. Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica corso Vittorio Emanuele, la via in cui è avvenuto il fatto.

Metro dopo metro, il mezzo ha preso velocità finché non ha travolto lo spazio esterno del bar, pieno di gente che stava pranzando.

Il posto è stato immediatamente raggiunto da automediche, ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia e vigili urbani.

Ci sono 15 feriti

Almeno 15 persone sono rimaste ferite e 9 sono state trasportate in ospedale. Per fortuna nessuno dei soccorsi è in condizioni gravi.

Gli agenti della polizia municipale sono al lavoro per ricostruire la dinamica nei dettagli.

Due, al momento, le ipotesi privilegiate: l’autista del mezzo, che è entrato nella zona a traffico limitato per fare alcune consegne, potrebbe essere sceso di corsa dal furgone dimenticandosi di inserire il freno mano. Il furgone potrebbe anche essere stato lasciato in folle, cioè senza una marcia a bloccare le ruote;

la seconda ipotesi riguarda un eventuale guasto al freno a mano.

Il pericolo di non inserire il freno a mano

La cronaca recente ha registrato diversi casi in cui un mezzo posteggiato si è messo in movimento per via dell’assenza del freno a mano, per dimenticanza o per guasti.

A fine giugno un turista in provincia di Belluno ha posteggiato l’auto lungo la strada che costeggia il lago di Misurina. Il turista stava prendendo un caffè in un bar quando l’auto s’è messa in movimento ed è finita al centro del lago.

È andata molto peggio a una donna che è rimasta schiacciata dal suo furgone a Figline, in Toscana, durante il mercato. La commerciante stava scaricando la merce quando il mezzo s’è messo in movimento e l’ha schiacciata contro il muro. L’ambulante è stata portata in ospedale in codice rosso.

Ad Agnosine, nel Bresciano, una 51enne è morta in una situazione analoga schiacciata dall’auto di servizio.