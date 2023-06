Auto parcheggiata senza freno a mano si mette in marcia e finisce nel lago di Misurina a Belluno

È costato caro un caffè a un turista che si è recato ad ammirare i paesaggi attorno al lago di Misurina vicino Belluno. L’uomo ha posteggiato la sua auto, ma il freno a mano non è stato inserito. La forza di gravità ha fatto il resto.

Auto senza freno a mano finisce nel lago di Misurina

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 24 giugno. Non è chiaro perché il freno a mano non abbia bloccato le ruote del veicolo: forse per via di una svista o magari per un malfunzionamento.

I dettagli saranno eventualmente valutati da vigili urbani e assicurazione.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la posizione del lago di Misurina: si tratta di un lago alpino naturale che si trova a 1.754 metri sul livello del mare a Misurina, frazione di Auronzo di Cadore (Belluno).

Auto tirata fuori dal lago dai pompieri

Ciò che è certo è che mentre il turista stava prendendo il caffè ha assistito alla scena della sua auto, una Alfa 147 per fortuna senza altri passeggeri all’interno dell’abitacolo, che scivolava lungo il pendio verso le acque del lago finendo semi-sommersa.

Il giovane turista milanese ha dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati da Cortina.

I pompieri hanno trainato l’auto fuori dalle acque con la collaborazione del personale della sezione speleo alpino fluviale (Saf).

Auto finite nel lago di Misurina: i precedenti

Il Gazzettino ricorda una serie di episodi simili, alcuni recenti, altri avvenuti molti anni fa.

Lo scorso inverno una Focus station wagon finì nello specchio d’acqua ghiacciato di Misurina, dopo che il conducente ne aveva perso il controllo.

Anche in quel caso i vigili del fuoco erano riusciti a recuperare la vettura.

Nel 2011 la stessa disavventura toccò a un automobilista di Feltre: la sua Fiat Punto finì nelle acque del lago di Misurina perché lui aveva posteggiato senza tirare il freno a mano in una zona con una lieve pendenza.

Nel 2000 i vigili del fuoco e i sommozzatori di Venezia recuperarono la vettura di un turista straniero al quale era successa la stessa cosa.

Freno a mano non inserito: casi di cronaca nera

La vicenda di Misurina fortunatamente non ha avuto conseguenze drammatiche. Ma la cronaca riporta diversi casi di tragedie avvenute perché il freno a mano non era stato inserito.

Ad esempio nel 2022 a Brescia una donna di 51 anni è rimasta schiacciata dall’auto.

E recentemente a Figline Valdarno (Firenze) una venditrice ambulante è rimasta schiacciata dal suo furgone mentre scaricava la merce.