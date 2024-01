Federica Pellegrini diventa mamma di Matilde: gli auguri della destra con i messaggi di Meloni e Salvini

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ex nuotatrice Federica Pellegrini ha annunciato sui social la nascita della sua primogenita, la piccola Matilde. Migliaia i commenti e i post di auguri e felicitazioni per l’ex campionessa di nuoto, a partire dei sempre attivi politici al governo, come la premier Meloni o il ministro Salvini.

L’annuncio di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è diventata mamma. L’ex nuotatrice, considerata tra le più grandi sportive al mondo della sua disciplina, ha annunciato sui propri canali social l’arrivo della sua primogenita, la piccola Matilde.

Con una foto postata sul proprio profilo Instagram, in compagnia del marito Matteo Giunta e proprio della nuova arrivata Matilde, Federica Pellegrini ha condiviso la gioia per quanto accaduto con il messaggio “2 giorni complicati… Finalmente sei arrivata!!!”.

Il post su Instagram con il quale Federica Pellegrini ha annunciato la nascita della sua primogenita Matilde

La Pellegrini ha poi ringraziato il team dell’ospedale Sacro Cuore di Verona e gli “angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo”. Nel giro di poco tempo, la notizia ha fatto il giro del web, e molte persone sono accorse per felicitarsi con la neo coppia di genitori.

Gli auguri di Zaia e Meloni

E come sempre accade, molti esponenti politici si fiondano sui propri profili social per fare gli auguri e, ovviamente, generare centinaia e migliaia di reazioni e interazioni da parte degli utenti con i propri post.

A partire da Luca Zaia, che ha dato il suo benvenuto alla piccola Matilde: “Alle 6.51 di questa mattina è nata la figlia della nostra campionessa Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta. Congratulazioni a mamma e papà”, ha scritto sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Veneto.

Poco dopo anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è unita alle felicitazioni con un post su Facebook:

“Auguri alla nostra campionessa Federica Pellegrini, a suo marito Matteo, e benvenuta alla piccola Matilde!”

Il messaggio di Matteo Salvini

Non poteva ovviamente mancare Matteo Salvini, che ha fatto gli auguri “a Federica e Matteo, e a tutte le mamme e i papà di questo inizio 2024”. Ma non ci sono stati solo gli esponenti politici a pubblicare i propri messaggi per la Pellegrini.

Oltre alla Federnuoto e alle ex colleghe, come Katina Hosszu, o ad altri sportivi come Gianmarco Tamberi, in queste prime ore gli auguri per i nuovi genitori sono arrivati anche dal mondo dello spettacolo (Luca Argentero, Emma Marrone tra gli altri) e dagli imprenditori, come Alessandro Benetton.

Uno dei messaggi che forse ha però più incuriosito il pubblico social è quello dell’ex fidanzato della Pellegrini, Luca Marin, in parte inaspettato viste le rivelazioni a tratti poco lusinghiere che la campionessa ha pubblicato nella sua autobiografia Oro.