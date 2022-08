Federica Pellegrini si sposa: matrimonio a Venezia con Matteo Giunta, due giorni di festa per la "Divina"

È arrivato il giorno del tanto atteso sì tra Federica Pellegrini, l’ex campionessa del nuoto italiano, e Matteo Giunta, il suo allenatore. Oggi, sabato 27 agosto 2022, la coppia convolerà a nozze a Venezia e sarà festa grande per la “Divina” che ha deciso, col suo futuro sposo, di dare vita a due giorni di festeggiamenti indimenticabili per uno degli eventi più importanti della sua vita.

Matrimonio Pellegrini-Giunta, dove sarà

La celebrazione delle nozze, che vedrà partecipare oltre 160 invitati, avverrà alle 16 in una location mozzafiato e blindatissima per l’evento. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, infatti, hanno scelto la chiesa di San Zaccaria a Venezia e, successivamente, si sposteranno al suggestivo JW Marriott Venice Resort, sull’isola delle Rose della Laguna veneziana, per continuare a festeggiare.

A curare l’evento è stato il famoso wedding planner Enzo Miccio, che non ha lasciato nulla al caso sia per quanto riguarda l’organizzazione sia, soprattutto, nei dettagli che renderanno unica e bellissima l’ex nuotatrice.

Fonte foto: ANSA Federica Pellegrini e Matteo Giunta a bordo vasca

Il vestito di Federica Pellegrini

Oltre all’attesissimo sì al suo Matteo, col quale è fidanzata dal 2018, tutti non vedono l’ora di conoscere il vestito che Federica Pellegrini indosserà per la cerimonia. L’abito è top secret e al momento l’unica conferma che arriva è che la “Divina”, insieme alla supervisione di Miccio, non ha scelto un capo di Giorgio Armani.

La curiosità è tanta e bisognerà attendere fino alle 16 per conoscere la scelta dell’ex campionessa del nuoto italiano.

Festa in grande stile per Pellegrini-Giunta

I 160 invitati al matrimonio, che hanno ricevuto una partecipazione in tema floreale oro e verde che suggerisce un festa colma di fiori, avranno modo di iniziare i festeggiamenti ancor prima delle nozze. Il primo evento organizzato per loro, infatti, è stato quello della colazione da Cipriani, dove hanno incontrato la coppia. Poi lo spostamento verso la chiesa e il successivo ricevimento.

Dopo il tanto atteso sì e la festa in Laguna, sarà subito viaggio di nozze per gli sposini. Pellegrini e Giunta, almeno per la luna di miele, non hanno fatto mistero sulla meta: “Nei nostri luoghi del cuore”. Il riferimento è agli Stati Uniti, dove Pellegrini e Giunta erano abituati a passare diverse settimane ogni anno in occasione dei collegiali.