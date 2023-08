Fassino torna sulla polemica dello stipendio: "Sconcertato, non prendiamo 10 mila euro come si favoleggia"

Piero Fassino non fa marcia indietro, anzi tiene il punto. Alcuni giorni fa l’ex segretario Ds e oggi parlamentare Pd ha sventolato la sua busta paga in Aula per dimostrare di non avere “uno stipendio d’oro”. Le sue dichiarazioni hanno immediatamente infiammato il dibattito politico e l’opinione pubblica.

Fassino e lo stipendio da parlamentare: l’antefatto

Nel giro di pochi minuti #fassino è diventato l’hashtag più cliccato su Twitter suscitando un’ondata di indignazione e di meme. Dopo le polemiche l’ex sindaco di Torino è tornato sull’argomento.

Piero Fassino aveva mostrato il cedolino dell’indennità di luglio percepita alla Camera dei deputati con un netto di 4.718 euro. Fonte foto: ANSA

Una “buona indennità – ha detto – ma non uno stipendio d’oro”.

A chi gli ha fatto notare che all’indennità base vanno sommate altre cifre (un fondo per l’attività parlamentare di 3.610 euro e una diaria da 3.500 euro) Fassino ha replicato che il fondo “è interamente assorbito dai compensi dei miei due collaboratori” e che la diaria la devolve al Pd nazionale e veneto nella misura di 2.500 euro.

“Mi restano 1.000 euro con cui pagare le trasferte, gli abbonamenti ai giornali, le iniziative politiche”, ha spiegato Fassino il quale ha assicurato di poter rendicontare ogni centesimo.

Non è bastato: la segretaria del Pd Elly Schlein ha preso le distanze.

Fassino torna sullo stipendio-gate

Intervistato da ‘La Stampa’, Piero Fassino torna a parlare del suo stipendio da parlamentare.

“Ho fatto un discorso di verità“, rivendica il parlamentare Pd. “Non ho detto nulla di eretico“.

“Ho solo ricordato che l’indennità che percepisce un deputato è di 4.700 euro e non di 10mila o di 12mila come spesso si favoleggia”.

Poi una stilettata a chi ha montato le polemiche: “Forse c’è stata in me l’ingenuità di credere che si potesse ragionare di questi temi in modo razionale e pacato e invece, come si è visto, non è possibile”.

Fassino sconcertato dalle polemiche sul suo stipendio

Il parlamentare Pd puntualizza di non avere chiesto aumenti perché ritiene l’indennità “adeguata”.

“Il fatto che sia nata una polemica mi sconcerta”, aggiunge.

Con Elly Schlein, dice Fassino, non c’è stato alcun chiarimento: “Non ce n’era bisogno, non ne abbiamo parlato”.