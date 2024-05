Fagioli tra i convocati dell'Italia agli Europei, Spalletti sorprende tutti dopo la squalifica per scommesse

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tutti sorpresi. Nella lista dei 30 pre-convocati dell’Italia per gli Europei 2024, il ct Luciano Spalletti ha inserito anche il nome di Nicolò Fagioli, che ha appena finito di scontare una lunga squalifica per il caso scommesse.

Nicolò Fagioli torna in Nazionale

Nicolò Fagioli torna tra i convocati della Nazionale un anno e mezzo dopo la prima – e unica, fino ad ora – presenza in azzurro: era il novembre 2022, amichevole contro l’Albania.

Il calciatore della Juventus, appena rientrato dopo una squalifica di 7 mesi per il caso scommesse. Emozionato per il ritorno in campo, dopo la partita col Bologna aveva scritto sui social:

“Un enorme emozione poter tornare in campo a fare ciò che amo e ho sempre amato. Sono stati 7 mesi lunghi e complicati. Di sofferenza e attesa. Di critiche e di sostegno. Ora è tornato il momento di far parlare solamente il campo. E amare questi colori. Grazie a tutti”.

Chi sono i 30 pre-convocati dell’Italia per Euro 2024

Oltre a Nicolò Fagioli, da segnalare la prima chiamata in azzurro per Riccardo Calafiori del Bologna, fresco di una doppietta alla Juventus.

E poi Michael Folorunsho del Verona, alla seconda convocazione.

Tra i grandi assenti, invece, spicca il nome di Ciro Immobile – non una sorpresa -, attaccante titolare degli Europei vinti nel 2021. Ecco la lista dei 30:

Il raduno e la lista definitiva di 26 giocatori

I 30 pre-convocati si raduneranno a Coverciano venerdì 31 maggio, probabilmente ad eccezione per Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca, che il 2 giugno potrebbero essere impegnati nel recupero della partita contro la Fiorentina, rinviata in seguito all’infarto di Joe Barone lo scorso marzo, a meno che l’allenatore Gian Piero Gasperini non li risparmi.

Il 4 e il 9 giugno le ultime due amichevoli con Turchia e Bosnia.

Occhio però al 6 giugno, quando Spalletti diramerà la lista definitiva dei calciatori che prenderanno parte all’Europeo: potranno farne parte 26, quindi 4 dei pre-convocati (un portiere e tre giocatori di movimento) saranno tagliati.