Nicolò Fagioli tra i convocati della Juventus contro il Bologna dopo 7 mesi di squalifica per le scommesse

Nicolò Fagioli potrebbe tornare in campo a Bologna dopo quasi 8 mesi. Scontata la squalifica di 7 mesi per il caso calcioscommesse, il centrocampista bianconero è stato infatti inserito dal nuovo allenatore Paolo Montero nella lista dei convocati per il posticipo Bologna-Juventus di stasera.

Nicolò Fagioli tra i convocati per Bologna-Juventus

Nicolò Fagioli è stato convocato dalla Juventus per la trasferta contro il Bologna in programma nella serata di oggi, lunedì 20 maggio, penultima giornata di campionato.

Termina infatti oggi la squalifica – iniziata lo scorso 20 ottobre – che era stata inflitta al giocatore per il caso scommesse.

Il centrocampista bianconero potrebbe così tornare in campo dopo quasi otto mesi dalla sua ultima apparizione, risalente al 1° ottobre 2023 in Atalanta-Juventus.

