Sandro Tonali del Newcastle squalificato per scommesse in Inghilterra: due mesi di stop, quando potrà giocare

Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali è stato squalificato per due mesi dalla Federcalcio inglese dopo aver ammesso di aver violato le regole sulle scommesse. Lo riporta il sito del club britannico.

Scommesse, Sandro Tonali squalificato per due mesi dalla Federcalcio inglese

L’ex giocatore rossonero – che sta già scontando una squalifica di dieci mesi emessa in Italia nell’ottobre 2023 per gli illeciti commessi quando vestiva la maglia del Milan – non sconterà la squalifica se non commetterà ulteriori infrazioni prima della fine della prossima stagione.

Il provvedimento prevede anche una multa di 20mila sterline.

Fonte foto: ANSA Sandro Tonali durante un allenamento con la maglia azzurra della Nazionale

Tonali – si spiega nel comunicato diramato dal club britannico – è stato sospeso da una commissione di regolamentazione indipendente dopo aver ammesso di aver violato le regole sulle scommesse della Federcalcio inglese.

Dato che il periodo di squalifica è sospeso per tutta la durata della stagione 2024/25, se non incapperà in altre infrazioni, il giocatore potrà tornare a calcare i campi di calcio dalla fine del prossimo agosto, al termine della sanzione di dieci mesi imposta dalla Ficg il 27 ottobre scorso.

Tonali collaborativo “in modo straordinario”

Il club spiega poi che nelle motivazioni della sanzione si rimarca che Tonali ha pienamente collaborato all’indagine. Lo ha fatto “in modo straordinario e che non ha precedenti”, ammettendo la sua attività di scommesse anche se non c’erano altre prove a sostegno di una cattiva condotta.

Il Newcastle comunica infine che il giocatore sta continuando a seguire un piano terapeutico e un programma educativo con il pieno supporto della società. Quindi non smetterà di allenarsi con i compagni.

La squalifica di Nicolò Fagioli

Altro giocatore finito nel caso calcioscommesse è stato Nicolò Fagioli.

Il calciatore della Juventus si è autodenunciato ed è stato condannato a 12 mesi, 7 di squalifica e 5 commutabili in altre pene alternative, oltre a un’ammenda di 12.500 euro.