Massimiliano Allegri esonerato dalla Juventus con effetto immediato: il comunicato e le motivazioni

Massimiliano Allegri è stato esonerato con effetto immediato dalla Juventus. La notizia arriva dalla stessa società che sul sito ufficiale ha dato la notizia con un comunicato per annunciare la decisione. Nelle ultime ore l’ormai ex allenatore dei bianconeri era finito al centro della cronaca sportiva per i fatti della finale di Coppa Italia.

La nota ufficiale della Juventus

Con una nota ufficiale pubblicata sul portale ‘juventus.com’, la società ha annunciato il provvedimento preso contro l’allenatore della squadra bianconera.

Nel comunicato la Juventus ha specificato che Massimiliano Allegri è stato sollevato dall’incarico a seguito dei “comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia“.

La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri.

Per il momento Massimiliano Allegri non ha rilasciato dichiarazioni. Nel frattempo su tutti i canali social della Juventus – X/Twitter, Facebook e Instagram – piovono i commenti dei tifosi e non, che nella maggior parte degli interventi protestano contro la decisione della società.

Cos’è successo durante la finale di Coppa Italia

I rumor sul possibile esonero di Massimiliano Allegri erano già nell’aria, specialmente da quando le testate del gruppo Gedi – ‘La Stampa’ e ‘Repubblica’, vicine alla famiglia Elkann e quindi alla stessa società sportiva – hanno pubblicato le prime indiscrezioni sulle acque tormentate in casa Juventus.

I comportamenti di Allegri che la Juventus ha ritenuto “non compatibili con i valori” della società hanno avuto luogo presso lo stadio Olimpico, nel corso e dopo il fischio finale dell’ultima partita dei bianconeri contro l’Atalanta. Allegri, oltre al consueto e folkloristico lancio della giacca, si è dimostrato incontenibile nella gestione delle emozioni e per questo motivo è stato espulso.

Conseguentemente, Allegri avrebbe inveito contro la classe arbitrale per poi litigare con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Per finire, l’ormai ex allenatore della Juventus avrebbe spintonato e minacciato il direttore di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago, apostrofandolo con queste parole:

“Direttore di m…, scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società”.

Un epilogo come l’esonero, probabilmente, Allegri non lo immaginava. In conferenza stampa, infatti, ha detto: “Non è successo niente, stavo festeggiando con la squadra e con la Curva”.

La reazione dei tifosi (compreso Bugo)

Come già detto, molti tifosi bianconeri non hanno preso bene la decisione della società. Tra questi c’è il cantautore Bugo, che su Instagram ha commentato la notizia con queste parole: “Grande Max ti ho sempre difeso, hai supportato la squadra in 3 anni difficili, e quindi grazie!”.

Qualcun altro, tuttavia, interviene con parole più incisive: “Zero rispetto per un uomo che ha sopportato da solo il disastro della società della scorsa stagione”, ma ci sono anche i commenti degli youtuber Gli Autogol, che sdrammatizzano: “Max ci hai dato da lavorare per 8 anni. Ti dobbiamo una percentuale! Grazie per la simpatia, l’autoironia e la leggerezza. Il calcio come piace a noi”.