I verbali di Fagioli sulle scommesse: 3 milioni bruciati e minacce, contro il Sassuolo ha pianto in panchina

Emergono i verbali a cui il calciatore della Juventus, Nicolò Fagioli, è stato sottoposto dalla procura di Torino e dalla Procura della federcalcio all’indomani del patteggiamento con la procura della Figc che lo ha squalificato per 7 mesi più 5 di pene alternative per aver scommesso sul calcio.

I verbali del calciatore

I quotidiani La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, La Stampa e Il Messaggero, hanno pubblicato degli stralci dei verbali degli interrogatori ai quali è stato sottoposto Nicolò Fagioli.

“Mi dicevano: paga o ti spezziamo le gambe”. E ancora: “Fu Tonali a dirmi di scommettere su un sito illegale. Ho scommesso su tutto anche su Torino-Milan, ma non ho mai scommesso sulla Juve”.

Inizialmente giocavo sul tennis, avrebbe ammesso Fagioli, “poi da settembre 2022, poiché dovevo restituire somme ingenti a varie piattaforme, iniziai a scommettere anche sul calcio, per provare a recuperare”.

Il patteggiamento di 7 mesi

Fagioli ha deciso di confessare, e dopo il primo interrogatorio di giugno voluto dalla Procura di Torino si è autodenunciato all’organo di giustizia sportiva, con cui ha patteggiato una pena di 7 mesi lontano dai campi più altri 5 commutati in “prescrizioni alternative”.

Il calciatore della Juventus, come riferisce l’agenzia Ansa, era finito nel mirino degli inquirenti in primavera dopo un incontro avuto in un bar con una persona tenuta d’occhio dalle forze dell’ordine che stava indagando su un giro di scommesse su piattaforme illegali.

Fonte foto: ANSA La procura della Figc ha squalificato per 7 mesi più 5 di pene alternative Nicolò Fagioli per aver scommesso sul calcio

Ad agosto 2023 Fagioli si è infine presentato davanti al capo della procura federale Giuseppe Chiné.

La ludopatia

Nei verbali, l’ammissione di soffrire da tempo di ludopatia. “Quando ero alla Cremonese – ha raccontato il calciatore – mia mamma mi consigliò di recarmi al Sert per farmi curare, io ci andai alcune volte”, racconta Fagioli, che poi però smise di andare.

“Ebbi l’illusione di poterne fare a meno”. Invece non era così, e con il passare del tempo cresceva l’indebitamento causa scommesse. “Nel periodo successivo a settembre 2022 giocavo in modo compulsivo davanti alla tv su qualsiasi evento sportivo che stessi vedendo, calcio compres, anche Serie B e Lega Pro”.

In pochi mesi, il calciatore ha bruciato circa 3 milioni di euro. “Ero talmente stressato e impaurito che durante Sassuolo-Juventus feci un errore e fui sostituito. Appena uscito dal campo mi misi a piangere di fronte alle telecamere pensando ai debiti delle scommesse”.