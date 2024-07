Jannik Sinner salta le Olimpiadi per tonsillite, accuse alla fidanzata Kalinskaya: la risposta di Gramellini

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il campione del tennis Jannik Sinner sarà assente alle Olimpiadi 2024 di Parigi per una tonsillite. Il numero 1 al mondo, infatti, è stato costretto a dare forfait dopo aver già rinviato la partenza per la Francia a causa della febbre. E sulla fidanzata Kalinskaya si è abbattuta una vera e propria bufera social, sulla quale si è pronunciato Massimo Gramellini.

Sinner salta le Olimpiadi per una tonsillite

Dopo il malore accusato durante la gara contro Medvedev, per Jannik Sinner la strada verso le Olimpiadi si è presentata gradualmente in salita. In ultima battuta, esclusa la possibilità di un’infezione da Covid-19 dopo la febbre che lo debilitato negli ultimi giorni, il campione altoatesino ha rotto il silenzio con una nota ufficiale pubblicata sui social.

Sul suo profilo su ‘X’, Jannik Sinner ha annunciato che non parteciperà ai giochi olimpici per una tonsillite. Il tennista non nasconde la sua frustrazione.

“Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi”, così esordisce Sinner nel suo post. Il campione scrive di aver cominciato a sentirsi male “dopo una buona settimana di allenamento”. Quindi aggiunge:

Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare.

Per questo, Sinner scrive che l’assenza ai Giochi olimpici rappresenta “una grandissima delusione”, considerando che Parigi 2024 era uno degli obiettivi di quest’anno. Infine, Sinner manda “un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani”.

La bufera contro la fidanzata Kalinskaya

Recentemente Jannik Sinner ha trascorso una breve vacanza in Sardegna con la fidanzata Anna Kalinskaya. Per la coppia si è trattato del primo momento di relax, ma proprio poco dopo i giorni nell’isola il campione altoatesino ha cominciato a sentirsi male.

Per il popolo dei social, untrice e colpevole dei malanni del tennista sarebbe proprio la compagna, diventata bersaglio di accuse che – come ben si sa – sulle piattaforme arrivano tutt’altro che filtrate.

Le stesse critiche erano state rivolte anche a Melissa Satta, ai tempi del fidanzamento con Berrettini, accusata di aver portato il tennista italiano a pensare ad altro oltre la racchetta.

Il commento di Gramellini

Sulla sua rubrica Il Caffè sul Corriere della Sera, Massimo Gramellini ha preso le difese della coppia. Il giornalista si dice consapevole di “rappresentare il pensiero di un’esigua minoranza”, non accusando la vita di coppia e tantomeno “la russa”, come viene indicata la fidanzata di Sinner, di inibire le energie necessarie allo sport.

Per questo Gramellini scrive: “Se qualcuno pensa seriamente che lo stare in coppia tolga energie, allora alle Olimpiadi dovrebbero partecipare soltanto i preti (e neanche tutti)”.