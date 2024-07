Malore per Jannik Sinner a Wimbledon, sospeso il match con Medvedev: costretto a rientrare negli spogliatoi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un problema di salute improvviso, un malore, ha colpito Jannik Sinner durante i quarti di finale di Wimbledon contro il russo Daniil Medvedev di martedì 9 luglio. L’incontro è stato sospeso e l’azzurro è rientrato negli spogliatoi.

Malore per Jannik Sinner a Wimbledon

Momenti di paura a Wimbledon durante il quarto di finale tra l’italiano Jannik Sinner, numero uno del ranking mondiale, e il russo Daniil Medvedev, quinto nel circuito ATP.

Sul punteggio di un set pari e sotto 2-1 nel terzo set, con Medvedev al servizio, Sinner ha avvertito un malore e ha richiesto l’intervento immediato dell’équipe medica.

Fonte foto: GETTY

Jannik Sinner subito dopo il malore in campo a Wimbledon durante i quarti di finale

Visibilmente provato, Sinner ha dichiarato di avere vertigini.

L’intervento dei medici

I medici hanno quindi misurato il livello di ossigeno nel sangue del tennista altoatesino, mentre il suo coach, Simone Vagnozzi, è sceso in campo per verificare le condizioni del suo atleta.

Dopo undici minuti di pausa, durante i quali Medvedev si è mantenuto attivo con una serie di esercizi, Sinner è tornato sul campo, accolto dagli applausi del pubblico.

Il ghiaccio durante il cambio campo

Ancora non si conoscono le cause precise del malore di Sinner, ma dalle immagini si è visto che il tennista ha utilizzato del ghiaccio durante il cambio campo, lasciando presupporre che fisicamente non sia al top.

L’altoatesino era già apparso in difficoltà durante il match, poi a un cambio di campo durante il terzo set, ha chiesto l’intervento del medico che ha controllato con il saturimetro il livello della respirazione.

Inizialmente Sinner col capo aveva fatto capire di non farcela, poi per fortuna è riuscito a riprendere la partita, anche se ovviamente la sua condizione fisica non può essere ottimale.

A incontro terminato i medici indagheranno su quanto accaduto durante l’incontro con Medvedev.