Jannik Sinner numero 1 nella classifica Atp, primo italiano di sempre: dalle foto con Meloni al no a Sanremo

Il 4 giugno 2024 diventa una data storica per il tennis, ma anche per l’Italia. Sicuramente per Jannik Sinner. L’atleta, nato a San Candido in provincia di Bolzano, è il nuovo numero 1 al mondo nella classifica Atp, dato il ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros. Lo hanno annunciato gli organizzatori.

Decisivo l’infortunio di Djokovic

Jannik Sinner sarà ufficialmente numero 1 nella classifica Atp che verrà pubblicata lunedì 10 giugno.

Decisivo il ritiro di Djokovic al Roland Garros, per via di un infortunio che non gli permetterà di difendere i punti necessari per evitare il sorpasso.

Fonte foto: ANSA Jannik Sinner ricevuto al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella dopo la conquista della Coppa Davis con l’Italia

Ha appreso la notizia durante il match con Dimitrov, battuto in tre set: la vittoria gli è valsa la semifinale del torneo di Parigi.

La commozione di Sinner

Intervistato dopo la vittoria, Sinner non ha nascosto la sua emozione:

“È il sogno di tutti diventare numero 1 al mondo, ma al contempo vedere Novak (Djokovic ndr) così è un dispiacere: gli auguro una pronta guarigione. Grazie al mio team che ha reso tutto questo possibile: è un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e con chi da casa in Italia mi sta seguendo”.

Dal numero 1592 al numero 1 in classifica: una cavalcata lunga 6 anni

Sinner, che il 16 agosto compirà 23 anni, ha conquistato il suo primo punto Atp il 12 febbraio 2018 a Sharm-el-Sheikh, battendo in un torneo ITF l’indiano Aryan Goveas: aveva ancora 16 anni.

Punto che gli aveva permesso di entrare nella classifica mondiale al posto numero 1592: dopo poco più di 6 anni è riuscito a piazzarsi in vetta, davanti a tutti.

Il no a Sanremo e le foto con Sergio Mattarella e Giorgia Meloni

Una cavalcata esaltante, che ha attirato su di lui le attenzioni di appassionati e non.

Arrivato al terzo posto della classifica, il 19 marzo 2024, viene contattato da Amadeus, che fa di tutto per averlo al Festival di Sanremo.

Lui ringrazia, ma rifiuta: ha in testa solo il tennis e si concede solo per essere ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, o dalla premier Giorgia Meloni.

Quanto ha guadagnato in carriera

I guadagni di Jannik Sinner sono in crescita e la scalata della classifica Atp ne porterà sicuramente degli altri, vista la corsa degli sponsor: con Nike, per esempio, avrebbe già un contratto di 10 anni da 15 milioni di euro all’anno (seguono Gucci – cifra top secret -, ma anche Rolex, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Technogym, Panini, Intesa Sanpaolo: sommati, tutti questi porterebbero nelle sue tasche 5 milioni di euro all’anno).

Vincendo gli Australian Open 2024, primo slam della stagione, ha guadagnato quasi 2 milioni di euro.

Nel 2023, invece, sommando tutti i montepremi dei tornei in cui ha partecipato avrebbe guadagnato circa 13,5 milioni di euro (recita la stima del Corriere della Sera).

Le tasse a Montecarlo e gli investimenti

Dall’opinione pubblica gli è sempre stato rinfacciato il fatto di avere la residenza a Montecarlo, per risparmiare sulle tasse.

Secondo Il Sole 24 Ore, infatti, avrebbe avviato diverse società, tutte registrate tra settembre 2022 e settembre 2023: se i premi vinti nei tornei sono tassati in base alle leggi di chi ospita gli eventi, i guadagni ottenuti nel Principato sono esentasse.

Inoltre, il tennista possiederebbe dal luglio 2023 una società immobiliare proprietaria di alcuni uffici nel centro storico di Milano, il cui valore è stimato attorno a 3,6 milioni di euro.