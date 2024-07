Alberto Angela fa meno ascolti di Temptation Island, il programma Noos sospeso dalla Rai: la sua reazione

Noos – L’avventura della conoscenza, avrebbe dovuto andare in onda su Rai Uno con le ultime puntate giovedì 25 luglio e giovedì 1 agosto, ma i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di sospendere il programma di Alberto Angela per riproporlo a fine estate. Motivo? Troppo forte la concorrenza di Temptation Island (Canale 5) sul fronte ascolti.

Noos stracciato da Temptation Island: i dati degli ascolti

L’ultima puntata di Noos in onda il 18 luglio ha raccolto solamente 1.532.000 spettatori (11.5% di share). Su Canale 5 Temptation Island ha più che doppiato la trasmissione Rai, conquistando 3.485.000 spettatori (31.1%).

Dati che hanno spinto l’emittente pubblica a rivedere la programmazione.

Fonte foto: ANSA

Il divulgatore e conduttore Alberto Angela

Giovedì 25 luglio il programma di Angela avrebbe dovuto scontrarsi con la puntata finale del reality show dell’ammiraglia Mediaset.

Quasi certamente sarebbe stata un’altra Caporetto. Poi le Olimpiadi di Parigi entreranno nel vivo catturando l’attenzione di milioni di italiani.

Per questo la Rai, per mettere nelle condizioni Noos di fare meglio, ha deciso di far slittare gli ultimi appuntamenti, scegliendo di trasmetterli il 22 e il 29 agosto, a cui sarà aggiunta una puntata in onda il 5 settembre.

Alberto Angela: “Siamo pienamente operativi”

”Noos va avanti! Lavoriamo per la cultura” ha commentato Angela su Instagram postando le immagini della Basilica di San Clemente dove sta girando nuovi contenuti.

“Siamo ancora oggi al lavoro sulle nuove puntate di Noos. Nelle ultime settimane abbiamo aggiunto nuovi servizi alla trasmissione, come quello a San Clemente dove abbiamo girato oggi. Siamo pienamente operativi e al lavoro per la realizzazione delle ultime tre puntate di questa stagione che andranno in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre“, ha concluso il divulgatore.

La nota della Rai: i motivi dello spostamento di Noos

”La trasmissione dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza – si legge in una nota Rai – torna alla fine dell’estate con nuove interessanti indagini nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia con un occhio all’archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali”.

Sempre da Viale Mazzini fanno sapere che “la decisione di spostare la trasmissione di Alberto Angela Noos al 22 agosto è stata presa da Rai – in accordo con il conduttore e al di là di ogni fantasiosa ricostruzione della vicenda – per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Alberto Angela”.

“Non a caso – conclude l’azienda – Noos risulta il programma tv più apprezzato secondo i dati del Qualitel e rappresenta bene quanto Rai – per riprendere le parole dello stesso Angela – continui a lavorare per la cultura, in un modo accessibile a tutti e a 360 gradi. E proprio in considerazione di tutto questo, l’appuntamento con il programma è solo rimandato: il viaggio della divulgazione culturale e di Alberto Angela – in tutti i campi del sapere – continua”.