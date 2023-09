Fabrizio Marrazzo del Partito Gay Lgbt+ sul divorzio di Tiziano Ferro: "Referendum per matrimonio egualitario"

“Serve un referendum”, questo il messaggio lanciato da Fabrizio Marrazzo, portavoce nazionale del Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista e Liberale, dopo il comunicato con cui Tiziano Ferro ha annunciato il divorzio e l’impossibilità di tornare in Italia per la tutela dei figli. I figli del cantante, infatti, non verrebbero riconosciuti.

Fabrizio Marrazzo chiede un referendum

La mattina di martedì 19 settembre Tiziano Ferro ha annunciato il divorzio dal marito Victor Allen.

Per dedicarsi interamente alla tutela dei figli, tuttavia, il cantante di ‘Sere nere’ non potrà tornare in Italia. Alla storia personale dell’artista, Fabrizio Marrazzo ha dedicato un pensiero.

Marrazzo scrive: “Oggi Tiziano Ferro sui social ha dichiarato che non può tornare in Italia perché i suoi figli non sono riconosciuti. Per questo chiediamo a Tiziano ed a chi della società civile e della politica vuole dare diritti ai figli delle coppie LGBT+ di fare una alleanza per lanciare in Italia il Referendum sul Matrimonio Egualitario“.

Per Marrazzo il matrimonio egualitario sarebbe “l’unica soluzione possibile con questo parlamento, la cui maggioranza non vuole dare diritti alla nostra comunità”.

La situazione in Italia dei figli di coppie di uomini

Come ricostruisce ‘Repubblica’, una coppia di uomini che intende avere un figlio deve per forza di cose ricorrere alla maternità surrogata, una scelta del tutto tutelata e regolamentata in altri Paesi ma non in Italia.

In Italia questa pratica è dunque illegale, e viene punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 600 mila a un milione di euro.

Il divorzio di Tiziano Ferro

Come già detto, il 19 settembre Tiziano Ferro ha annunciato il divorzio dal marito Victor Allen, ma anche lo stop al tour.

Il cantante di Latina aveva già subito un intervento per rimuovere un nodulo alla corda vocale, e le sue condizioni di salute non lo avevano fermato.

“Ho portato avanti un tour contro il parere dei medici, ma questa volta è diverso“. Il cantante specifica: “Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità”.

Quindi, dopo un lungo percorso verso la separazione, Tiziano Ferro e Victor Allen hanno avviato le pratiche per il divorzio. Un cambiamento drastico non senza conseguenze, soprattutto per i figli: “Non posso portarli con me in Italia”.

Gli impegni salteranno, compreso l’appuntamento con Mondadori per presentare il suo primo romanzo. Il cantante, tuttavia, promette di rimanere in contatto con il suo pubblico anche da remoto.