Tiziano Ferro ha un nodulo a una corda vocale e deve operarsi: l'annuncio del cantante dopo il tour

Tiziano Ferro ha confessato ai suoi fan che ha un nodulo alle corde vocali. Il cantante ha voluto raccontare la verità solo dopo la fine del tour che lo ha visto tornare in Italia con tante tappe da sogno. “È come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato”, ha spiegato. Il cantautore ha voluto ringraziare tutti per l’affetto dimostratogli in questa calda estate. Ora è tempo dell’intervento e della cura.

L’annuncio di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro ha raccontato la verità dietro l’emozionante tour che lo ha portato nei maggiori stadi italiani. Poco prima dell’inizio del viaggio gli è stato diagnosticato un nodulo alle corde vocali. Lo stesso Ferro ha spiegato che “per intenderci, è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato”.

Nel lungo messaggio lasciato su Instagram il cantautore italiano ha raccontato che “sul palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città”.

Fonte foto: ANSA Sorpresa sul palco di Bologna, quando è saluta l’amica Laura Pausini in un duetto con Tiziano Ferro

L’operazione

Nel messaggio Tiziano Ferro ha voluto aggiungere che, dal momento del ritorno a casa, dovrà subire un intervento. Dopo questo ci vorrà tempo per recuperare la voce “…ma non importa”.

I dottori avevano sconsigliato a Ferro di non partire per il tour e di operarsi subito, ma la voglia di salire sul palco e regalare emozioni (oltre che il ricavato del concerto di Bologna alla popolazione dell’Emilia-Romagna) ha prevalso, non senza paura. “E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto”, ha scritto su Instagram.

Cos’è un nodulo alle corde vocali

L’annuncio di Tiziano Ferro svela già che il cantautore dovrà operarsi in seguito alla scoperta di un nodulo alle corde vocali. Per “nodulo” si intendono lesioni che possono essere provocate da traumi o, come nel caso del cantante, da un uso eccessivo della voce.

I noduli sono escrescenze benigne e non cancerose, la cui rimozione prevede una microchirurgia delle corde vocali, che è indolore e viene eseguita in anestesia generale. Il problema per il cantante, motivo per il quale ha scelto di attendere la fine del tour, è il momento della ripresa della voce. Infatti dopo l’intervento la voce torna normale dopo circa 1-2 mesi.