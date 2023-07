Tiziano Ferro devolverà 200 mila euro del concerto di Bologna alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Duecentomila euro per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. È il gesto di Tiziano Ferro, che martedì 11 luglio si esibirà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il cantante originario di Latina devolverà la somma all’associazione Italia Loves Romagna, che ha iniziato la raccolta fondi lo scorso 24 giugno con il concerto di Campovolo.

Tiziano Ferro in tour, tappa a Bologna

Tiziano Ferro, impegnato in concerto allo Stadio Olimpico di Roma, non aveva potuto partecipare, ma ha deciso di “rimediare” con un gesto encomiabile.

Partito l’11 giugno da Torino, il tour di Tiziano Ferro dopo la tappa di Bologna toccherà 14 luglio Padova e chiuderà il 16 luglio a Santa Margherita di Pula.

Italia Loves Romagna ha raccolto oltre 2,5 milioni di euro

Il concerto del 24 giugno a Campovolo ha visto salire sul palco 18 grandi interpreti della musica italiana. L’evento è stato trasmesso in diretta televisiva, e ha consentito di raccogliere 2,5 milioni di euro, ai quali ora si aggiungeranno i duecentomila euro donati da Tiziano Ferro.

Le donazioni sono arrivate via sms e attraverso il sito. In tv il concerto di Campovolo, al quale hanno assistito dal vivo 40mila persone, ha raggiunto il 30,8% di share, con una media di 3 milioni e 450mila spettatori.

Il picco di ascolti era stato raggiunto durante l’esibizione di Bocelli, che ha cantato “Con te partirò”.

Fonte foto: ANSA I danni provocati dall’alluvione in Emilia Romagna

Alluvione in Emilia Romagna, danni per 8,9 miliardi di euro

L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna il 15 giugno ha provocato 15 vittime. Secondo le stime del Resto del Carlino, l’evento ha provocato danni per 8,9 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi necessari per il solo ripristino delle strade locali e degli argini dei fiumi, da mettere in sicurezza in vista dell’autunno.

Nei giorni scorsi il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha affermato che serve il 100% dei risarcimenti dei danni provocati dall’alluvione.

“Noi abbiamo bisogno che, come è successo per il terremoto, arrivi il 100% dei risarcimenti. Dico al governo che quello che investite qui vi tornerà indietro con gli interessi. Bisogna far coincidere emergenza e ricostruzione, perché rischiamo di perdere altre settimane e non ce lo possiamo permettere”, ha detto Bonaccini.