Tiziano Ferro divorzia dal marito Victor Allen, l'annuncio su Instagram: salta la presentazione del suo libro

Tiziano Ferro ha annunciato il divorzio con il marito Victor Allen. Con un messaggio sui social, il cantautore italiano ha raccontato la sua scelta e spiegato come ora la priorità siano i bambini. Il post su Instagram, pubblicato in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) conferma lo stop al tour di presentazione del primo romanzo scritto per Mondatori.

L’annuncio social

Nessuna didascalia, solo una schermata bianca in tre lingue che annuncia un po’ a sorpresa il divorzio dal marito Victor Allen. Così il messaggio di Tiziano Ferro arriva ai suoi fan italiani, inglesi e spagnoli.

La notizia del divorzio arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan, che non si aspettavano l’allontanamento della coppia. Eppure, come spiega proprio il cantautore nella lettera social, la separazione è iniziata da tempo, ma in silenzio.

Fonte foto: Instagram Messaggio social ai fan di Tiziano Ferro che annuncia il divorzio dal marito

“Abbiamo avviato le pratiche di divorzio”

“Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia”, Tiziano Ferro apre con questa frase la lettera ai fan con la quale annuncia il divorzio dal marito Victor Allen. La lettera del cantautore è una prova di fiducia (lo dice apertamente) e di affetto nei confronti dei fan, che spera possano capire la sua riservatezza fino a questo momento.

L’annuncio del divorzio accompagna diverse considerazioni, come il fatto che ora l’intera concentrazione di Tiziano sia sulla tutela dei suoi figli, “che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”. Spiega infatti che in questo momento non può lasciarli e non può portarli in Italia.

Stop al tour del libro

Proprio l’impossibilità di tornare in Italia con i figli e la testa concentrata sul loro benessere, impedisce a Tiziano Ferro di concentrarsi sul tour del suo primo romanzo. “Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondatori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita”, scrive.

Il secondo grande annuncio nella lettera è proprio lo stop al tour, dopo che neanche il nodulo a una corda vocale, e operato questa estate, lo aveva fermato. “Questo momento buio passerà – aggiunge in conclusione – e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita”.