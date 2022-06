Elena Del Pozzo, al funerale insulti e minacce alla mamma Martina Patti: attimi di tensione, cos'è successo

Nella giornata di mercoledì 22 giugno 2022 sono state celebrate le esequie di Elena Del Pozzo, la bambina di 4 anni uccisa a Mascalucia dalla mamma Martina Patti. Il funerale della bambina è stato trasmesso anche su Youtube per non far entrare le telecamere delle tv in chiesa e in tanti, in presenza o sul web, hanno seguito la celebrazione.

In un primo momento era anche girata la voce della presenza di Martina Patti in chiesa e, alcuni presenti, non hanno esitato a lanciare minacce e ingiurie contro la 23enne che ha confessato l’omicidio della piccola.

Insulti e minacce, cos’è successo al funerale

Nel corso della funzione, infatti, è girata voce tra i presenti che ci fosse anche Martina Patti ad assistere al funerale di Elena Del Pozzo. Nel giro di pochi minuti è partita una vera e propria contestazione, con insulti, minacce e ingiurie nei confronti della donna che però, come era prevedibile, non era presente.

Fonte foto: ANSA

“Assassina” è stato ripetuto più volte, addirittura i presenti raccontano come sia partita una vera e propria caccia per trovare la donna.

Martina Patti era assente

Come sottolineato, però, Martina Patti non era presente in chiesa. Non si sa da chi sia partita la voce della presenza della 23enne alle esequie della figlia, fatto sta che nel giro di pochi minuti tutti l’hanno cercata e minacciata.

In un momento di tensione e dolore, le parole sono state recepite come certezza, senza pensare come fosse impossibile che la donna fosse lì in quanto detenuta in carcere e descritta come “persona pericolosa“.

Erano invece presenti i genitori della 23enne, che sarebbero stati attaccati da alcuni presenti mentre passavano in auto.

“Non lapidate Martina”

L’arcivescovo di Catania, che ha celebrato il funerale, ha comunque chiesto di non lapidare Martina Patti: “Come giudici siamo pronti a lapidare sempre e qualcuno che ha sbagliato, altro è condannare. Ferire un bimbo è la cosa più terribile che possa accadere ad una mamma, papà e adulto”.

“È come se Elena dicesse, attraverso me, tenete fuori i bambini dai vostri conflitti” ha detto parlando alla folla presente in chiesa e a tutti coloro che ascoltavano da casa.