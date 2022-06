Martina Patti, mamma di Elena Del Pozzo, racconta al Gip l'omicidio della figlia: ecco cosa ha detto

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio della piccola Elena Del Pozzo (5 anni) uccisa nel catanese dalla madre, la 23enne Martina Patti, che ha confessato l’assassinio. I particolari sono contenuti nell’ordinanza con la quale è stato convalidato il fermo della donna.

“Ero girata e non volevo guardare”

Il racconto di Martina Patti al Gip, Daniela Monaco, è piena di “non ricordo”. A un certo punto, però, la mamma di Elena Del Pozzo racconta, in uno dei frammenti raccolti dal Gip e riportati dal Corriere della Sera: “Ero girata, non volevo guardare”.

La Gip non ha dubbi, e dopo aver ricostruito la dinamica, sottolinea che uccidere un figlio in tenera età e, quindi indifeso, oltre a integrare un gravissimo delitto, “è un comportamento innaturale, ripugnante, eticamente immorale, riprovevole e disprezzabile, per nulla accettabile in alcun contesto”. Ed è “indice di un istinto criminale spiccato e di elevato grado di pericolosità”.

La ricostruzione dell’omicidio

Martina Patti ha passato la mattina dei quel tragico 13 giugno a studiare in vista dell’esame alla facoltà di Scienze Infermieristiche. Indossa, si legge nell’ordinanza, un corpetto e la gonna bianca e azzurra.

Più tardi, verso le una, va a prendere al figlia all’asilo per portarla a casa. La piccola mangia un budino al cioccolato, mentre guarda i cartoni animati sullo smartphone della donna.

Poi, la tragedia. Carica la piccola in auto e porta con sé, pala, zappa e sacchi della spazzatura. E a 600 metri da casa, a Mascalucia, in provincia di Catania, uccide la figlia.

Fonte foto: ANSA Fiori davanti alla casa della piccola Elena

Prima la doccia, poi la messinscena

Con i vestiti ancora insanguinati, Martina Patti torna a casa. Si fa una doccia, si cambia i vestiti e inscena il rapimento della figlia. Verso le ore 16 racconta ai Carabinieri di presunti uomini armati e incappucciati che l’avrebbero minacciata e che potrebbero aver ucciso la figlia.

I sospetti in un primo momento ricadono sull’ex, dopo che Martina Patti afferma che in passato lui l’aveva picchiata, oltre ad averla minacciata. Ma il castello di bugie cade presto.

La piccola uccisa con 11 coltellate

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la piccola Elena Del Pozzo è stata colpita più di undici volte con un’arma, compatibile con un coltello da cucina. Solo uno di questi colpi sarebbe stato fatale.

L’autopsia ha accertato, infatti, un particolare a dir poco agghiacciante: la morte della bambina non è stata immediata.