Elena Del Pozzo, sopralluogo nella casa di Martina Patti: dove sono state trovate tracce di sangue

Proseguono le indagini dei carabinieri per fare totale chiarezza sull’omicidio della piccola Elena Del Pozzo (5 anni) perpetrato dalla madre Martina Patti (24 anni).

Il sopralluogo nell’abitazione di Martina Patti

Gli uomini dell’Arma, nelle scorse ore, hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione della donna, trovando tracce di sangue su alcuni vestiti e nel bagno della casa di Mascalucia (Catania). Nessuna traccia ematica, invece, in soggiorno, dove la piccola ha consumato un budino prima di salire in auto per raggiungere il campo dove poi sarebbe stata ammazzata. I Ris hanno trovato parte della merendina sul tavolo del salotto.

Non si trova l’arma del delitto

Le forze dell’ordine hanno operato per circa sei ore nel tentativo di trovare elementi in grado di risolvere i punti oscuri del caso. Al momento non è ancora stata rintracciata l’arma del delitto. Gli agenti infatti non sono riusciti a ritrovare il coltello da cucina che Patti avrebbe utilizzato per porre fine alla vita della figlia.

Fonte foto: ANSA L’abitazione di Martina Patti

“Non so dove l’ho messo”, ha dichiarato la 24enne ai magistrati. Gli inquirenti, però, nutrono la convinzione che Martina Patti non stia raccontando tutta la verità sul crimine commesso. La sua ricostruzione è zeppa di “non ricordo” alternati a momenti di estrema lucidità, fatto che spinge a credere che la donna conservi dei segreti che devono ancora essere portati alla luce.

Altri rilievi sono stati effettuati nel campo di Mascalucia, ossia il luogo in cui la Patti sostiene di aver ucciso Elena. I carabinieri sono andati in cerca del coltello tra le sterpaglie, aiutandosi anche con dei droni, ma per il momento non è emerso nulla.

Secondo gli accertamenti, la piccola Elena è stata colpita con più di dieci coltellate, ma solo una è stata quella fatale.

I funerali di Elena mercoledì a Catania, Martina Patti resta in carcere

Dopo l’autopsia, la salma è stata restituita alla famiglia. I funerali si terranno nella giornata di mercoledì, nel duomo di Catania. Martina Patti non li seguirà e rimarrà in carcere, come disposto dal Gip. La donna è sorvegliata a vista nella sua cella in isolamento: la polizia teme che possa compiere un gesto estremo.