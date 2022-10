È guerra tra Giorgia Meloni e Letta, la leader Fdi: "Gravissime parole", cosa ha detto il democratico

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

La nuova legislatura a guida Centrodestra non è partita bene. Oltre alle polemiche per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, la rivolta interna di Silvio Berlusconi e le difficoltà a trovare una quadra di Governo, si è già fatta sotto l’opposizione guidata da Enrico Letta e il PD. Parole che non sono piaciute a Giorgia Meloni e hanno scatenato un duro botta e risposta.

Enrico Letta attacca: “Chi ha vinto sta dividendo il Paese”

Il casus belli del primo vero scontro tra maggioranza e opposizione di questa nuova legislatura iniziata ufficialmente da pochi giorni, sono le parole del leader del Partito Democratico Enrico Letta pronunciate a Berlino, durante il congresso dei socialisti europei.

“L’inizio di questa legislatura è il peggiore che potesse esserci” ha detto, parlando espressamente di “logica incendiaria da parte di chi ha vinto le elezioni”. L’elezione di La Russa e Fontana come Presidenti delle Aule del Parlamento ha acceso da subito lo scontro.

Il leader dem è entrato in gamba tesa: “Chi ha vinto, invece di riappacificare il paese, lo sta dividendo. Ma chi semina vento non può che raccogliere tempesta”. Le scelte fatte dalla maggioranza, “fanno slittare ancora più a destra la maggioranza” ha affermato.

Giorgia Meloni pretende le scuse

Parole, quelle di Letta, che non potevano passare inosservate e hanno anzi dato a Giorgia Meloni, già alle prese con un prime fragilità interne alla coalizione che ha vinto le elezioni, la scusa per spostare il terreno dello scontro fuori dal Centrodestra.

“Sono gravissime le parole pronunciate dal segretario del Partito Democratico” ha scritto in una nota diffusa sui social. Per la leader di FdI, affermare che l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento sia motivata da logica perversa e incendiaria “è scandaloso e rappresenta un danno per l’Italia“.

La probabile prossima premier pretende quindi un cambio di rotta: “Letta si scusi immediatamente“. La palla è ripassata quindi nel campo dell’opposizione, che non ha esitato a sferrare un nuovo colpo.

Dal leader PD nessun passo indietro

Sempre tramite Twitter, Enrico Letta ha risposto alla richiesta di scuse di Giorgia Meloni, ma non come avrebbe voluto la leader del Centrodestra: “Non è la maggioranza a dire all’opposizione cosa dire e come dirlo” ha scritto.

Come detto, per la Meloni è il secondo attacco in pochi giorni. Il primo è arrivato inaspettatamente dall’ormai celebre foglietto degli appunti dell’alleato Silvio Berlusconi, secondo cui il volto di Fratelli d’Italia sarebbe “Supponente e arrogante“. Frasi che hanno spaccato la maggioranza a poche ore dalle consultazioni per l’esecutivo.

Anche in questo caso, Giorgia Meloni non ha piegato la testa e ha replicato: “Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto e cioè non ricattabile”. Lo strappo con Forza Italia, ora, rischia di cambiare gli equilibri e anche il toto-ministri ne sta risentendo.