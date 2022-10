Berlusconi e gli appunti su Meloni: "Supponente e arrogante". La dura reazione della leader Fdi

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

La scena ripresa dalle telecamere nell’aula di Palazzo Madama tra Berlusconi e Ignazio La Russa non si ferma al presunto “vaffa” del leader di Forza Italia al neo-presidente del Senato. Durante le votazioni per la seconda carica dello Stato i fotografi hanno infatti catturato anche degli appunti scritti sui fogli che il Cavaliere aveva davanti a sé. Tra questi una nota poco lusinghiera che sarebbe diretta all’alleata Giorgia Meloni, che ha risposto con poche, dure parole.

Berlusconi e gli appunti su Meloni

“Giorgia Meloni. Un comportamento 1. supponente 2. prepotente 3. arrogante 4. offensivo. Nessuna disponibilità al cambiamento. È una con cui non si può andare d’accordo” sarebbe scritto così, da quanto riportato dal Corriere della Sera, su un foglio di carta intestata “Villa San Martino” immortalato sullo scranno di Silvio Berlusconi.

Secondo il Corriere, in quegli appunti si scorgerebbe anche un quinto appellativo ancora più pesante diretto alla premier in pectore, “ridicola”, cancellato in secondo momento insieme a una prima versione dell’ultima frase, riformulata da “nessun cambiamento” a “nessuna disponibilità al cambiamento”.

La cartelletta

Sarebbe uno dei documenti della cartelletta che Berlusconi aveva sul banco durante lo screzio con La Russa e che conteneva anche la lista con le proposte dei ministeri per esponenti di Forza Italia.

Tra queste, tre avrebbero previsto la fedelissima Licia Ronzulli, che rischia di diventare il pomo della discordia nella coalizione di centrodestra, in uno tra le Politiche europee, Turismo o Rapporti con il Parlamento.

Tutte ipotesi rispedite al mittente in più di un occasione da Giorgia Meloni, che di dare un posto nel governo a Licia Ronzulli sembra non volerne proprio sapere.

Fonte foto: ANSA Silvio Berlusconi e Licia Ronzulli seduti di fianco in aula

La reazione di Giorgia Meloni

La diretta interessata ha replicato con poche ma durissime parole, segno del gelo calato tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, i cui rapporti sembrano sempre di più ai minimi storici.

“Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto e cioè ‘non ricattabile’“, ha dichiarato la presidente di Fratelli d’Italia rispondendo ad una domanda in merito ai microfoni del Tg La7.

Berlusconi e gli appunti su Meloni: interviene La Russa

Rispetto agli attriti che hanno portato Forza Italia a decidere di non votare La Russa, l’elezione del leghista Lorenzo Fontana come presidente della Camera avrebbe tranquillizzato gli animi nel centrodestra, come assicura uno dei componenti, Lorenzo Cesa: “Il clima è molto diverso rispetto a ieri. Il centrodestra si è ricompattato dopo lo scivolone in Senato, determinato non da Berlusconi, perché uno come lui non lo avrebbe mai fatto, ma da pressioni all’interno di Forza Italia. Il segnale che arriva oggi è di grande speranza per il futuro”.

Il caso della nota di Berlusconi sul comportamento di Giorgia Meloni potrebbe però avere degli strascichi: “Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che è un fake. Però deve dichiararlo lui, non posso dirlo io” è stato il commento in merito ai giudizi del Cavaliere, del neo-presidente del Senato Ignazio La Russa.