Due minorenni incriminati per la sparatoria a Kansas City: un morto e 22 feriti nella parata del Super Bowl

Le indagini hanno escluso moventi terroristici, imputando a una disputa personale la sparatoria avvenuta la sera del 14 febbraio a Kansas City, Missouri, durante la parata celebrativa della squadra di football dei Chiefs, vincitori del Super Bowl. A essere incriminati sono due minorenni.

Due minorenni sono attualmente detenuti in custodia, incriminati per la sparatoria avvenuta mercoledì 14 febbraio a Kansas City, in Missouri.

I funzionari dell’ufficio minorile, riporta la Cnn, hanno affermato che le accuse sono possesso di armi e resistenza all’arresto.

Fonte foto: IPA La metà dei feriti ha meno di 16 anni

In una nota, gli inquirenti del tribunale minorile, fanno sapere che “si prevede che in futuro saranno previste ulteriori accuse, man mano che le indagini da parte del dipartimento di polizia di Kansas City continueranno”.

Escluso dunque il movente terroristico, a causare gli spari tra la folla sarebbe stata una disputa personale degenerata.

Un morto e 22 feriti alla parata del Super Bowl

La sparatoria avvenuta durante la grande parata per celebrare la vittoria della squadra degli Chiefs al Super Bowl 2024 ha causato una vittima e 22 feriti, di cui la metà con meno di 16 anni.

La donna rimasta uccisa è Lisa Lopez-Galvan, deejay di una radio privata locale e madre di due figli.

A sostegno della famiglia della vittima, la cantante Taylor Swift (fidanzata del campione degli Chiefs Travis Kelce) ha effettuato una donazione pari a 100mila dollari.

Mentre proseguono le indagini, una folla di manifestanti si è radunata di fronte al Children’s Mercy Hospital di Kansas City, dove sono stati ricoverati alcuni bambini rimasti feriti durante la sparatoria.

Dei 29 pazienti portati in ospedale, 19 sono stati curati per ferite da arma da fuoco. Nella tarda mattinata di venerdì, riporta la portavoce Marlene Bentley alla Cnn, soltanto un paziente era ancora ricoverato.