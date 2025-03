Baby gang semina il panico nel centro di Bologna, cameriere picchiato e rapinato: identificati tre minorenni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre minorenni identificati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Bologna, dove una baby gang è stata accusata di rapina e lesioni personali. Gli episodi si sono verificati il 1° febbraio scorso tra Piazza Minghetti e Piazza Malpighi.

Indagini e identificazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i presunti autori dei fatti sono stati identificati grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione Bologna Indipendenza hanno lavorato per individuare i responsabili degli episodi di rapina e lesioni personali in concorso.

La serata degli attacchi

La notte del 1° febbraio, poco prima della mezzanotte, diversi cittadini sono stati accerchiati in momenti diversi da una baby gang tra Piazza Minghetti, via San Felice, Via Riva di Reno e Piazza Malpighi. Tra le vittime, un giovane cameriere di 23 anni è stato spinto a terra, preso a calci e derubato del suo smartphone. L’episodio ha attirato l’attenzione della cronaca locale.

Conseguenze per la vittima

Il giovane cameriere, soccorso dai sanitari del 118, è stato medicato e dimesso con una prognosi di otto giorni. Due giorni dopo, si è presentato ai Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza di via Galliera per sporgere denuncia.

Conclusione delle indagini

Le indagini hanno portato all’identificazione di tre minorenni come presunti responsabili della rapina aggravata e delle lesioni personali in concorso. Gli episodi hanno sollevato preoccupazione tra i cittadini di Bologna.

Fonte foto: IPA