Trapper Baby Gang agli arresti domiciliari per aver violato l'obbligo di dimora dopo la sparatoria del 2022

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

I carabinieri della Compagnia di Lecco hanno arrestato Mouhib Zaccaria, il trapper conosciuto col nome d’arte di “Baby Gang“, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di dimora con gli arresti domiciliari. L’aggravamento, come riporta l’agenzia ‘ANSA’, è stato deciso per le violazioni agli obblighi a cui il cantante era sottoposto a Lecco in seguito fatti che lo hanno visto convolto in una sparatoria a Milano nel 2022.

La condanna per Baby Gang

Lo scorso novembre, i trapper Mohamed Lamine Saida, in arte “Simba La Rue”, e Mouhib Zaccaria, cioè “Baby Gang” erano stati condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e 2 mesi nell’ambito del processo milanese con rito abbreviato con al centro la sparatoria, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, zona della movida milanese. Nella sparatoria erano rimasti feriti due senegalesi.

La decisione è stata presa dalla settima penale di Milano, che ha condannato anche altri sei giovani della loro “crew” a pene fino a 5 anni e 8 mesi.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il trapper Baby Gang è agli arresti domiciliari.

Il concerto di Baby Gang al Forum di Assago a maggio

Nonostante la condanna, Baby Gang aveva ottenuto l’autorizzazione per esibirsi in concerto al Forum di Assago. L’evento è previsto il 6 maggio 2024. Ad aprile, invece, sono previsti altri due concerti di Baby Gang, al PalaPrometeo di Ancona (il 27 aprile) e all’Inalpi Arena di Torino (il 30 aprile). Nella presentazione degli eventi, Baby Gang è definito così: “Il rapper italiano più ascoltato all’estero su Spotify, con più di 1,5 miliardi di stream complessivi”.

Il 9 settembre 2023, Baby Gang si è esibito sul palco al concerto di Lazza all’Ippodromo di Milano San Siro per la sua prima esibizione da quando è stato arrestato per la sparatoria avvenuta in corso Como a Milano nel 2022.

In seguito, Baby Gang è stato destinato a una comunità terapeutica ai domiciliari, misura revocata a luglio e sostituita con l’obbligo di dimora nel Comune dove risiede, col divieto di allontanarsi da casa tra le 20 e le 9 del mattino seguente. A dare il via libera era stato il Tribunale di Milano.