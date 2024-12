Barista accoltellato a Napoli dopo aver negato a un cliente di andare in bagno: il locale stava chiudendo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Non voleva sentire ragioni, nonostante il locale avesse appena chiuso. E nel giro di pochi secondi è passato dalle parole ai fatti. Un episodio di violenza ha scosso Napoli dove un barista di 28 anni, dipendente di un locale in via Santa Maria di Costantinopoli, è stato accoltellato mentre stava chiudendo il negozio al termine del proprio turno. L’aggressione è avvenuta intorno alle 22, quando un uomo ha chiesto di poter utilizzare il bagno del locale ormai chiuso.

Barista accoltellato a Napoli

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri al Mattino, il barista stava abbassando la saracinesca del locale poco dopo le 22 di martedì 24 dicembre, Vigilia di Natale, pronto a sbrigare le ultime faccende all’interno del locale prima di raggiungere i familiari.

Il cliente, però, irritato dal rifiuto di accedere al bagno, dopo averlo insultato, lo ha colpito con un oggetto tagliente alla coscia sinistra.

Il barista è stato accoltellato in via Santa Maria di Costantinopoli, a Napoli

Subito dopo l’aggressione, l’uomo si è dato alla fuga, lasciando il giovane sanguinante e sotto shock.

L’arma utilizzata non è ancora stata rinvenuta: gli investigatori stanno cercando eventuali testimoni o immagini dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Come sta il 28enne

Nonostante la ferita e il molto sangue perso, il barista è riuscito a raggiungere autonomamente il Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini: i medici gli hanno riscontrato una ferita da taglio alla coscia sinistra, giudicata guaribile in sette giorni.

Non è chiaro se il barista e l’aggressore si conoscessero, ma di certo c’è che l’accoltellamento è avvenuto a causa del rifiuto di riaprire il locale che era in fase di chiusura.

L’episodio ha destato indignazione tra i residenti e i commercianti del quartiere, che si trovano spesso a dover affrontare situazioni di tensione, soprattutto nelle ore serali.

Le indagini per trovare l’aggressore

Nonostante lo spavento, il barista di Napoli è stato dimesso poche ore dopo il ricovero. Ora è in corso un’indagine per risalire all’identità dell’aggressore, che rischia gravi accuse per lesioni personali.

Le indagini proseguono e i carabinieri fanno appello a chiunque abbia informazioni utili per identificare l’uomo che ha ferito il barista.