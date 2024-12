Giubileo 2025 a Roma, che cos'è e cosa prevede: quanto dura e perché la Chiesa lo celebra ogni 25 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Prende il via ufficialmente il Giubileo 2025 a Roma, con il rito dell’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro da parte di Papa Francesco. Il Giubileo, considerato importantissimo nella dottrina cattolica, terminerà il 6 gennaio 2026. Nell’arco di quest’anno i fedeli di tutto il mondo sono incoraggiati ad andare in pellegrinaggio a Roma.

Cos’è un Giubileo e cosa prevede

Il Giubileo cattolico è una tradizione che discende da una festività ebraica, che si svolge ogni 50 anni e durante cui, in origine, tutti i debiti venivano azzerati e gli schiavi venivano liberati, allo scopo di smussare i conflitti sociali. Anche la parola “Giubileo”, del resto, deriva dall’ebraico “Yobel“: questo termine indicava il corno che si suonava per segnalare l’inizio della festività ebraica.

Il primo Giubileo della Chiesa cattolica risale al 1300. A differenza della festività ebraica, il rito cattolico non prevedeva l’azzeramento dei debiti bensì l’indulgenza plenaria, cioè la possibilità per il fedele di ottenere il perdono di tutti i suoi peccati. Al giorno d’oggi, però, il Giubileo è più che altro un’occasione per rinforzare il legame tra i fedeli e i luoghi di culto cattolici.

Fonte foto: ANSA

I controlli di Polizia e Carabinieri per il Giubileo 2025 a Roma.

Quando avviene il Giubileo

Dopo il primo Giubileo cattolico del 1300, l’evento si è ripetuto nel corso degli anni, con frequenza diversa ma regolare. Bonifacio VIII, il papa del primo Giubileo, aveva deciso che l’evento sarebbe stato organizzato ogni 100 anni. Le pressioni dei fedeli, però, spinsero la Chiesa Cattolica a ridurre il tempo tra un Giubileo e l’altro. A partire dal 1475 il Giubileo ordinario viene celebrato ogni 25 anni.

Oltre ai Giubilei ordinari, talvolta sono stati organizzati anche Giubilei straordinari in occasione di anniversari e ricorrenze particolari. L’ultimo Giubileo straordinario è stato indetto nel 2015 da Papa Francesco allo scopo di celebrare i 50 anni dalla fine del Concilio Vaticano secondo, cioè un periodo di riforme pensate per tentare di modernizzare alcuni aspetti della Chiesa.

L’ultimo Giubileo ordinario, invece, è quello indetto nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II.

Quanto dura il Giubileo

Il Giubileo ha la durata di circa un anno. Quello del 2025 prende il via martedì 24 dicembre 2024 alle ore 19 con il rito di Apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro da parte di Papa Francesco, che poi presiederà la celebrazione della Santa Messa nella notte di Natale all’interno della Basilica. La conclusione è invece fissata per il 6 gennaio 2026.