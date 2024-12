Donna clochard trovata morta in strada a Roma vicino San Pietro nel giorno del Giubileo 2025

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna anziana, senza fissa dimora, è stata trovata morta in strada nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 a Roma, a pochi passi da San Pietro e a poche ore dal via ufficiale al Giubileo 2025. Il corpo senza vita della clochard è stato ritrovato all’angolo tra via della Conciliazione e via della Traspontina.

Cosa si sa sulla donna morta a Roma

L’allarme per la morte della donna, un’anziana senza fissa dimora, è scattato attorno alle 3 della notte tra il 23 e il 24 dicembre, giorno in cui a Roma si celebra l’inizio del Giubileo 2025. Il cadavere è stato trovato in strada a pochi passi da San Pietro e, precisamente, all’angolo tra via della Conciliazione e via della Traspontina.

Sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita dell’anziana clochard sono giunti gli agenti di Polizia e il personale sanitario del 118, che hanno accertato il decesso della donna.

L’ipotesi sulla causa della morte della clochard a Roma

A poche ore dal ritrovamento del suo corpo senza vita a pochi metri da San Pietro, come riportato dall’agenzia ANSA, si ipotizza che la donna possa essere deceduta per cause naturali.

Non si esclude che, sul suo decesso, possano aver inciso le basse temperature registrate nella notte tra lunedì e martedì a Roma.

Quando inizia il Giubileo 2025 a Roma

Il ritrovamento del cadavere dell’anziana clochard a Roma è avvenuto a poche ore dall’inizio ufficiale del Giubileo 2025.

Il via alle celebrazioni è previsto alle ore 19 di martedì 24 dicembre, con il rito di Apertura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro da parte di Papa Francesco, che a seguire presiederà la celebrazione della Santa Messa nella notte di Natale all’interno della stessa Basilica.

In piazza San Pietro, a pochi passi dal luogo in cui è stato ritrovato il corpo senza vita della donna, sono stati allestiti dei maxischermi per chi vorrà seguire da lì l’evento di apertura ufficiale del Giubileo 2025.