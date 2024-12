Bill Clinton ricoverato dopo aver sviluppato febbre alta: le cure e come sta, parla il portavoce Angel Ureña

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Bill Clinton ricoverato in ospedale al Georgetown University Medical Center dopo aver sviluppato febbre alta. Lo referisce alla Cnn Angel Ureña, il portavoce e vicecapo di gabinetto del 42° presidente Usa. In queste ore l’ex numero uno della Casa Bianca si sta sottoponendo a una serie di accertamenti clinici ed è soddisfatto del lavoro svolto dal personale medico.

Bill Clinton ricoverato in ospedale: parla il suo portavoce, come sta

La decisione di procedere con il ricovero è arrivata dopo che Clinton, 78 anni, “ha sviluppato febbre alta”. Angel Ureña ha raccontato che l’ex presidente si trova “al Georgetown University Medical Center per accertamenti”.

Inoltre il portavoce ha aggiunto che “Clinton è in osservazione dopo un attacco febbrile. Rimane di buon umore e apprezza profondamente le eccellenti cure che sta ricevendo”.

Fonte foto: ANSA Bill Clinton

“Sta bene” e spera di poter uscire dall’ospedale entro Natale, ha reso noto sempre Ureña.

I problemi di salute dell’ex presidente Usa

L’ex inquilino della Casa Bianca, dopo aver lasciato l’incarico da presidente nel 2001, ha avuto a che fare con diversi problemi di salute.

Nel 2004 venne sottoposto a un intervento di quadruplo bypass al New York-Presbyterian Hospital e nel 2010, sempre nel medesimo centro medico, subì un intervento al cuore. Allora gli furono inseriti due stent in un’arteria coronaria.

Nel 2021 è stato colpito da un’infezione urologica che gli è entrata nel flusso sanguigno costringendolo a un ricovero lungo sei giorni in un centro della California.

La presidenza degli Stati Uniti e la politica della “Terza via”

Bill Clinton è stato presidente per due mandati, dal 1993 al 2001. Fu eletto a soli 46 anni, diventando il terzo presidente più giovane di sempre.

Il suo mandato è cominciato alla fine della Guerra fredda. Clinton, tra l’altro, è stato il primo inquilino della Casa Bianca della generazione dei baby boomer.

Descritto come un “New Democrat”, le sue scelte politiche si sono inserite nella cosiddetta “Third Way” (Terza via) di centro, che unisce le tradizionali posizioni liberali sull’economia con una politica sociale progressista.

Pochi mesi fa aveva preso parte alla Convention democratica a Chicago per appoggiare la campagna elettorale di Kamala Harris in vista delle elezioni presidenziali in cui ha trionfato Donald Trump.