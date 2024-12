Donald Trump esalta Giorgia Meloni dopo l'incontro: "Andiamo d'accordo, è piena d'energia"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Donald Trump ha definito Giorgia Meloni una “vera fonte di energia“. Il presidente statunitense eletto ha raccontato alla stampa di aver avuto “un grande” incontro con la premier italiana a Parigi, in occasione della cerimonia all’Eliseo con i capi di Stato per la riapertura di Notre Dame. “Siamo andati d’accordo alla grande”, ha fatto sapere il tycoon, in un profluvio di complimenti per il carattere della leader di Fratelli d’Italia.

L’elogio di Donald Trump a Giorgia Meloni

“Sono stato molto con lei“, ha spiegato Trump in un’intervista rilasciata al New York Post nel corso del suo rientro dal meeting tenutosi nella capitale francese.

I due leader hanno cenato insieme durante il ricevimento organizzato per i capi di Stato all’Eliseo, in compagnia anche di Elon Musk (che guiderà il nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa nel prossimo governo a stelle e strisce).

Fonte foto: ANSA Meloni e Trump durante la cena all’Eliseo

Parlando al telefono con un giornalista del quotidiano newyorchese di proprietà di Rupert Murdoch, il repubblicano ha usato l’espressione “live wire” (attiva, vivace) per definire Meloni, elogiandola per la “tantissima energia“.

Gli altri incontri di Trump a Parigi

Durante il soggiorno francese, Trump ha detto di aver parlato anche con il presidente Emmanuel Macron, a cui ha ribadito che “i membri della Nato devono pagare i loro conti” per far sì che l’Alleanza atlantica si salvi.

Il repubblicano ha tenuto un colloquio anche con il principe britannico William e con l’attuale first lady Jill Biden.

L’incontro con Volodymyr Zelensky

Poco prima dell’inizio della cerimonia di inaugurazione della cattedrale di Notre Dame, Macron aveva accolto Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo palazzo residenziale.

Qui i tre leader hanno tenuto un breve incontro per discutere il futuro della guerra in Ucraina. Trump ha sostenuto di avere un piano di pace, mentre Zelensky ha espresso i suoi timori riguardo una possibile fine del sostegno americano sul piano economico.

Era stato lo stesso presidente ucraino a chiedere al leader americano di vedersi a margine della cerimonia di riapertura della cattedrale parigina, a dimostrazione della volontà di avere rapporti il più possibile cordiali con la nuova amministrazione della Casa Bianca.

Kiev, infatti, vuole assicurarsi il supporto di Washington in caso di avvio di un processo di trattativa per arrivare a un cessate il fuoco con la Russia.