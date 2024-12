Trump incontra Zelensky e Macron all'Eliseo prima dell'inaugurazione di Notre Dame per la pace in Ucraina

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il futuro presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto l’invito di Volodymyr Zelensky ed Emmanuel Macron a un incontro presso il palazzo presidenziale francese dell’Eliseo, poco prima della cerimonia di inaugurazione della cattedrale di Notre Dame. Al centro del meeting il futuro della guerra in Ucraina.

Incontro tra Trump, Macron e Zelensky

Poco prima della cerimonia di inaugurazione della cattedrale di Notre Dame a Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto Donald Trump e Volodymyr Zelensky al palazzo dell’Eliseo.

I tre leader hanno posato per i fotografi per poi procedere a un breve incontro per discutere il futuro della guerra in Ucraina. Trump sostiene di avere un piano di pace mentre Zelensky teme una fine del supporto americano.

Fonte foto: ANSA L’incontro tra Trump, Macron e Zelensky

Era stato lo stesso presidente ucraino a chiedere a Trump di vedersi a margine della cerimonia di riapertura della cattedrale parigina, ristrutturata dopo l’incendio che ne aveva distrutto il tetto nel 2019.

Cosa chiede Zelensky a Trump

Non è la prima volta che il presidente ucraino incontra Donald Trump. I due si erano già visti alla Trump Tower a New York in occasione di una riunione dell’Assemblea generale dell’Onu prima che il candidato repubblicano fosse eletto a presidente.

Zelensky ha dimostrato fin da subito da voler avere rapporti il più possibile cordiali con Trump, nonostante la retorica del futuro presidente degli Usa e del suo partito in campagna elettorale vada contro agli interessi ucraini.

L’Ucraina vuole assicurarsi che, in caso di avvio di un processo di trattativa per arrivare almeno a un cessate il fuoco con la Russia, gli Stati Uniti siano completamente dalla parte di Kyiv.

L’inaugurazione di Notre Dame

Il trilaterale si è concluso con una stretta di mano tra i due presidenti e il futuro inquilino della Casa Bianca. I tre si sono poi diretti alla cattedrale di Notre Dame, per la cerimonia di inaugurazione.

La riapertura della cattedrale è prevista per le 19 del 7 dicembre. La chiesa più famosa di Parigi era stata colpita da un disastroso incendio nel 2019 che ne aveva quasi completamente distrutto il tetto.

Presenti leader da tutto il mondo, incluso il presidente della Repubblica italiana SergioMattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.