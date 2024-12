Caos al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio (Bologna): 17enne aggredisce una guardia e i carabinieri

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Momenti di paura al centro commerciale Shopville Gran Reno di Casalecchio, in provincia di Bologna. Un ragazzo di 17 anni ha aggredito una guardia di sicurezza, successivamente colta da un malore e trasportata al pronto soccorso dal personale sanitario del 118. Dopo l’intervento di due carabinieri, il giovane li ha minacciati di morte e poi ha tentato la fuga, prendendo a pugni gli agenti una volta bloccato. Il 17enne è stato quindi arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata.

L’aggressione al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio (Bologna)

L’episodio si è verificato a ridosso delle festività nel noto centro commerciale di Casalecchio di Reno, vicino Bologna, luogo particolarmente affollato per via dello shopping natalizio. Lo riporta l’edizione online de Il Resto del Carlino.

La guardia, intervenuta dopo alcune segnalazioni di disturbo ai danni dei clienti, ha cercato di allontanare il ragazzo. Quest’ultimo si è quindi reso protagonista dell’aggressione che ha provocato il malore dell’addetto alla sicurezza.

L'aggressione ha avuto luogo allo Shopville Gran Reno di Casalecchio di Reno, non distante da Bologna

Alla vista dei due carabinieri, intervenuti in un secondo momento, il 17enne ha minacciato di morte gli agenti e ha cercato di sbarazzarsi di un borsello che aveva con sé.

Il contenuto del borsello del 17enne

Una volta raggiunto e bloccato, l’aggressore ha anche sferrato alcuni pugni ai due militari.

Stando a quanto riportato da Repubblica, nel borsello sono stati trovati cinque smartphone di dubbia provenienza.

Oltre ai dispositivi, all’interno erano presenti anche due bulloni esagonali (che si ipotizza venissero utilizzati come tirapugni) e un coltello a serramanico.

L’arresto

Dopo essere stato immobilizzato e calmato, il minore è stato identificato. Si è quindi proceduto all’arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata.

Il 17enne è stato accompagnato in una struttura della giustizia minorile, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

In seguito alla convalida dell’arresto è stato trasferito in una comunità per minori.