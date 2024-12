Asma la moglie di Assad malata di leucemia. Secondo i medici ha il 50% di probabilità di sopravvivere

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Asma al-Assad, moglie del deposto presidente della Siria Bashar al-Assad, è di nuovo malata. L’ex first lady è affetta da una grave forma di leucemia e le sue condizioni sono molto gravi. Secondo fonti mediche, la 49enne avrebbe una possibilità di sopravvivenza del 50%. Attualmente si trova con la famiglia in isolamento a Mosca.

Asma al-Assad “sta morendo”

Nel mese di maggio, la presidenza siriana aveva dato la notizia di una grave malattia dell’allora first lady Asma al-Assad.

La donna, 49 anni, è affetta da leucemia mieloide acuta, una forma aggressiva di tumore al midollo osseo e al sangue.

Fonte foto: ANSA Bashar al-Assad e la moglie Asma

Dopo un periodo di remissione, la malattia è tornata e secondo i medici, riporta The Telegraph, Asma avrebbe il 50% di possibilità di sopravvivenza.

Una fonte vicina alla famiglia ha raccontato alla testata britannica: “Asma sta morendo. Non può stare nella stessa stanza con nessuno a causa delle sue condizioni”.

Qualche anno fa, la moglie di Assad era stata colpita da un cancro al seno, debellato nel 2019 a seguito di un anno di cure.

L’ex first lady in isolamento a Mosca

Al momento, Asma al-Assad si trova a Mosca assieme alla famiglia. Le stesse fonti in suo diretto contatto, descrivono il padre Fawaz Akhras “con il cuore spezzato”.

Asma è nata a Londra da genitori siriani ed è in possesso della cittadinanza britannica, ma il ministro degli Esteri inglese, David Lammy, l’ha dichiarata persona non gradita in Uk.

A seguito dalla caduta di Assad da capo della Siria, la famiglia presidenziale ha trovato asilo politico in Russia.

La richiesta di divorzio da Assad

Da qualche giorno girano voci secondo cui Asma starebbe cercando di ottenere il divorzio dal marito Bashar al-Assad.

Alcune indiscrezioni di media siriani affermano che la donna avrebbe “presentato domanda alla Corte russa” chiedendo “un permesso speciale per lasciare Mosca”.

Le stesse fonti segnalano che la richiesta “è attualmente in fase di valutazione da parte delle autorità russe”.

L’obiettivo dell’ex first lady sarebbe quello di lasciare la Russia e fare rientro a Londra, città in cui nata. Ma il governo britannico l’ha dichiarata persona non gradita.

Asma sposò Assad 24 anni fa e, a seguito della caduta del regime del dittatore, è stata costretta con lui all’esilio in Russia.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, smentisce tuttavia le voci di un possibile divorzio, così come nega il confinamento dell’ex presidente siriano a Mosca e il congelamento dei suoi beni.