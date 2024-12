Sparatoria in un centro commerciale in Texas dopo l'inseguimento in auto, morti e feriti

Un uomo a bordo di un camioncino, dopo non aver rispettato l’alt di un agente, è stato inseguito dalla polizia in Texas finendo per schiantarsi in un centro commerciale dove ci sarebbe poi stata una sparatoria. Diverse persone sono state ferite. Non è chiaro se ci siano vittime tra coloro che sono stati coinvolti nell’incidente. Certo invece che la persona braccata dalla polizia è stata uccisa dagli agenti, come riferito dalla Cnn.

Texas, sparatoria in un centro commerciale: prime ricostruzioni

Stando alle prime ricostruzioni, un poliziotto della stradale ha tentato di fermare l’uomo a bordo del camioncino intorno alle 17 ora locale (la mezzanotte in Italia).

La persona alla guida del mezzo, probabilmente in stato d’ebbrezza, non si è fermata, è uscita dall’autostrada ed è entrata nel parcheggio del Killeen Mall.

Fonte foto: ANSA Texas, poliziotta in azione

Nel centro commerciale ha sfondato le porte a vetri di un negozio ferendo almeno quattro persone, prima di essere uccisa dalla polizia. Non è chiaro se abbia aperto il fuoco o le abbia investite. Alcuni media parlano di persone colpite dagli spari.

Killeen Mall evacuato e messo in lockdown

Il Killeen Mall è stato messo in lockdown dopo essere stato evacuato e chiuso al pubblico.

In America si continua a sparare: pochi giorni fa strage a Madison

In America si continua a sparare. Pochi giorni fa, a Madison, in Wisconsin, un giovane ha sparato in una scuola cristiana, l’Abundant Life, frequentata da bambini e adolescenti.

Diversi i morti, tra cui anche il responsabile della carneficina, stando a quanto riferito dalla polizia.

La tragedia si è verificata il 16 dicembre. Intorno alle 11 del mattino ora locale il ragazzo ha aperto il fuoco. L’istituto è popolato da circa 330 studenti di varie età, che frequentano classi dalle elementari alle superiori.

La polizia è arrivata sul posto poco dopo l’inizio della sparatoria, ha delimitato la zona e ha fatto evacuare la scuola, ma non ha potuto evitare morti e feriti.