27enne sbalzata fuori da una giostra al luna park di Ancona: trasferita in ospedale in codice rosso

Tragedia sfiorata ad Ancona, dove una ragazza di 27 anni è rimasta ferita dopo essere stata sbalzata fuori dalla giostra di un luna park allestito in piazza Pertini. Stando a quanto reso noto finora, la giovane sarebbe stata espulsa con violenza dal macchinario a causa della rottura di alcuni lacci di sicurezza necessari. La 27enne è stata immediatamente trasportata in pronto soccorso in codice rosso. Fortunatamente, in seguito agli accertamenti, le sue condizioni non sono risultate gravi e per questo è stata dimessa.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18 di mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale. L’incidente ha riguardato una giostra del luna park allestito in occasione delle festività in piazza Pertini, nel centro del capoluogo marchigiano.

Come riportato dal sito di TGcom24, la giovane sarebbe stata sbalzata fuori a causa della rottura di alcuni lacci di sicurezza, fondamentali per trattenere la passeggera a bordo della struttura tondeggiante e a forma di gabbia.

La 27enne trasportata in ospedale in codice rosso

La ragazza, di origini peruviane, è stata subito trasportata all’ospedale di Torrette di Ancona da un’ambulanza, in codice rosso.

Nonostante l’iniziale preoccupazione, in seguito agli accertamenti medici le sue condizioni non sono risultate gravi.

La 27enne è stata quindi dimessa dalla struttura e ora sta bene.

Le indagini

Gli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. Spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Subito è stata posta sotto sequestro la giostra coinvolta: quest’ultima sarà soggetta a tutti i rilievi del caso, effettuati dagli inquirenti.

L’ipotesi più plausibile, al momento, è quella di un cedimento strutturale del macchinario.

Presenti, insieme alla Polizia, anche i Vigili del Fuoco, che hanno contribuito a mettere in sicurezza l’intera area.