I rapper Baby Gang e Simba La Rue condannati per la sparatoria a Milano: quanti anni dovranno scontare

Sono stati condannati a pene più pesanti di quelle richieste dall’accusa per i trapper Mohamed Lamine Saida, più noto come Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, nel processo milanese con rito abbreviato sulla sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, nei pressi di corso Como, in cui rimasero feriti due senegalesi. La decisione è arrivata nella mattinata di mercoledì 15 novembre.

Le condanne per Simba La Rue e Baby Gang

I trapper Simba La Rue e Baby Gang sono stati condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e a 5 anni e 2 mesi.

Lo ha deciso la settima sezione penale di Milano che, come riporta l’agenzia ‘ANSA’, ha condannato anche altri 6 giovani della loro “crew” a pene fino a 5 anni e 8 mesi.

La richiesta di condanna per Simba La Rue e Baby Gang

Lo scorso 20 settembre, il pm di Milano Francesca Crupi aveva richiesto 8 condanne, tra cui una a 5 anni e 8 mesi per il trapper Simba La Rue, e un’altra a 4 anni e 8 mesi per Baby Gang.

Le parole di Baby Gang a Le Iene e il concerto di Lazza

Nella giornata di martedì 7 novembre, ‘Le Iene‘ hanno trasmesso un servizio sul rapper Baby Gang, che, dagli arresti domiciliari, aveva dichiarato: “Sembra che faccio solo crimini, che sono realmente un criminale. Ho commesso degli errori ma ora c’è un presente“.

Lo scorso 9 settembre, Baby Gang era tornato sul palco al concerto di Lazza all’Ippodromo di Milano San Siro per la sua prima esibizione da quando era stato arrestato per la sparatoria avvenuta nel luglio del 2022 nei pressi di corso Como.

Baby Gang è stato destinato a una comunità terapeutica ai domiciliari, ma la misura è stata revocata nel mese di luglio e sostituita con l’obbligo di dimora nel Comune dove risiede, col divieto di allontanarsi da casa tra le 20 e le 9 del mattino seguente. A dare il via libera all’esibizione del trapper era stato il Tribunale di Milano.

“Bentornato a casa, fratello” gli aveva detto Lazza presentandolo al pubblico che ha iniziato a gridare “Baby, Baby, Baby”. Baby Gang ha ringraziato il collega “che ha convinto il giudice” a farlo esibire sul palco. “È quasi un anno che non stavo davanti a così tante persone, ve lo giuro” ha poi detto il trapper.