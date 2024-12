Tony Effe attaccato da Fabio Fazio dopo il caso Capodanno a Roma: la stoccata al cantante che andrà a Sanremo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Negli ultimi giorni si è parlato molto del caso di Tony Effe, il trapper escluso dal concertone di Capodanno a Roma a seguito delle proteste che si sono sollevate dal mondo politico per il linguaggio definito violento delle sue canzoni. Sulla vicenda ha detto la sua anche Fabio Fazio, attaccando il cantante che sarà in gara a Sanremo 2025.

Fabio Fazio parla del caso Tony Effe

L’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno al Circo Massimo ha fatto molto discutere, trovando ampio spazio negli ultimi giorni sui giornali, sui social e in tv.

Del caso si è parlato anche nella puntata pre-natalizia di domenica 22 dicembre di Che tempo che fa sul Nove.

Anche il conduttore Fabio Fazio ha detto la sua sulla vicenda in un conversazione con i giornalisti Aldo Cazzullo, Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea.

L’attacco al cantante che andrà a Sanremo 2025

Fabio Fazio ha attaccato Tony Effe, accusato da più parti di usare un linguaggio violento e misogino nei testi di alcune sue canzoni, parlando dell’importanza del giusto utilizzo delle parole da parte degli artisti.

“Senza alcun moralismo”, Fazio ha definito “imperdonabile” “lo spreco delle parole“.

“Chi fa comunicazione, o chi fa musica soprattutto, ha un’arma potentissima che è quella della canzone e delle parole”, ha detto il conduttore.

“Le parole sono una cosa meravigliosa se usate bene”, per questo un artista “prima di adoperare una parola che abbia significato violento o sprezzante, in questo caso proprio violento nei confronti delle donne, dovrebbe pensarci milioni di volte“.

L’esclusione dal concerto di Capodanno a Roma

La decisione del Comune di Roma di escludere Tony Effe dal concerto di Capodanno al Circo Massimo ha fatto infuriare il cantante ma anche molti suoi colleghi, che gli hanno espresso solidarietà.

Il caso ha suscitato molte polemiche, che hanno investito in parte anche Sanremo, dato che il trapper sarà uno dei cantanti in gara nella prossima edizione del Festival.

Alcuni artisti, come Mahmood e Mara Sattei, hanno deciso per protesta di non prendere parte al concertone di fine anno.

In risposta all’esclusione, Tony Effe e il suo staff hanno organizzato un loro concerto di Capodanno che si terrà al Palazzo dello Sport di Roma.